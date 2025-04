Λευκός Οίκος: Διαψεύδει δημοσιεύματα περί αντικατάστασης του Χέγκσεθ

Σε άμεση διάψευση δημοσιεύματος από το ραδιοφωνικό δίκτυο NPR ότι ο Λευκός Οίκος αναζητά νέο υπουργό Άμυνας προχώρησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαιν Λίβιτ.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής στο X, τη Δευτέρα του Πάσχα (21/04) ανέφερε:

«Αυτή η ιστορία από το NPR είναι εντελώς FAKE NEWS που βασίζεται σε μια ανώνυμη πηγή που προφανώς δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει. Όπως είπε ο Πρόεδρος σήμερα το πρωί, στηρίζει σθεναρά τον υπουργό Άμυνας».

This ⁦@NPR⁩ story is total FAKE NEWS based on one anonymous source who clearly has no idea what they are talking about.



As the President said this morning, he stands strongly behind ⁦@SecDef⁩. https://t.co/5Npig8968v