Λετονία: Κλείνει τα σύνορα στους Ρώσους πολίτες - Τέλος στις ανθρωπιστικές βίζες

Ο πρόεδρος της Λετονίας, ο οποίος είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τόνισε πως προτεραιότητα του κράτους της Βαλτικής αποτελεί η ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της ως απάντηση στην ανταρσία που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ρωσία και δε θα δεχθεί Ρώσους.

Έτσι, η Λετονία έκλεισε τα σύνορά της για τους Ρώσους πολίτες και δεν θα χορηγήσει ανθρωπιστικές βίζες.

Συγκεκριμένα, ο Έντγκαρς Ρινκέβιτς, έγραψε στο Twiiter: «Η Λετονία παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης στη Ρωσία και ανταλλάσει πληροφορίες με τους συμμάχους. Η ασφάλεια στα σύνορα ενισχύθηκε ενώ η βίζα ή η είσοδος στα σύνορα από Ρώσους που εγκαταλείπουν τη Ρωσία λόγω τρεχόντων γεγονότων δεν θα ληφθούν υπόψη»

Επίσης, τόνισε: «Καμία άμεση απειλή για τη Λετονία αυτή τη στιγμή».

