Λετονία: Φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής drones στη Ρίγα   

Μια φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε ένα εργοστάσιο στρατιωτικών drone που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο Edge Autonomy, στα προάστια της λετονικής πρωτεύουσας Ρίγα, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Ξέσπασε μια πυρκαγιά υψηλού κινδύνου στο κτίριο παραγωγής, προκαλώντας καπνό, που θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για την υγεία!», ανέφεραν από την πλευρά τους οι πυροσβεστικές αρχές, με tweet.

In Latvia, in the city of Marupa, the factory of the company Edge Autonomy, which produces drones, in particular for Ukraine, is on fire



Company representatives report that the fire caused great damage, but its exact scale is still unknown. pic.twitter.com/1i3hpCXw04