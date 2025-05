Λεπτές οι ισορροπίες στη Συρία: Ο Ρούμπιο φοβάται για νέο εμφύλιο, η ΕΕ αίρει τις κυρώσεις

Την άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Συρίας, οι οποίες είχαν εφαρμοστεί στοχοθετώντας το προηγούμενο καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανακοίνωσε την Τρίτη (20/05) η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Σήμερα, λάβαμε την απόφαση να άρουμε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Συρίας» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας αφού ολοκληρώθηκε η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών των «27».

Today, we took the decision to lift our economic sanctions on Syria.



We want to help the Syrian people rebuild a new, inclusive and peaceful Syria.



The EU has always stood by Syrians throughout the last 14 years - and will keep doing so.