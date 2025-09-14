Η Ρωσία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εκτόξευσε έναν υπερηχητικό πύραυλο τύπου Zircon (cruise) εναντίον ενός στόχου στη Θάλασσα του Μπάρεντς και ότι υπερηχητικά μαχητικά Sukoi Su-34 πραγματοποίησαν επιθέσεις στο πλαίσιο κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με τη Λευκορωσία.

Η κοινή στρατηγική άσκηση της Ρωσίας «Zapad» (Δύση) με τη Λευκορωσία ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου με στόχο τη βελτίωση της στρατιωτικής διοίκησης και συντονισμού σε περίπτωση επίθεσης είτε στη Ρωσία είτε στη Λευκορωσία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Η Μόσχα και το Μινσκ έχουν δηλώσει ότι οι ασκήσεις είναι αποκλειστικά αμυντικές και ότι δεν έχουν την πρόθεση να επιτεθούν σε κανένα μέλος του ΝΑΤΟ, αν και η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Eastern Sentry» μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία στις 9-10 Σεπτεμβρίου.

Russia and Belarus continue a major joint military exercise at a time of heightened tension https://t.co/O2qOsuXm10 pic.twitter.com/m30OvA4NVM — Reuters (@Reuters) September 13, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο από τη φρεγάτα Admiral Golovko του Βόρειου Στόλου να εκτοξεύει έναν υπερηχητικό πύραυλο Zircon σε στόχο στη Θάλασσα του Μπάρεντς. Το βίντεο έδειχνε έναν πύραυλο να εκτοξεύεται από τη φρεγάτα και στη συνέχεια να απομακρύνεται προς τον ορίζοντα.

«Σύμφωνα με αντικειμενικά δεδομένα παρακολούθησης που ελήφθησαν σε πραγματικό χρόνο, ο στόχος καταστράφηκε από άμεσο χτύπημα», ανέφερε το υπουργείο.

Το υπουργείο ανέφερε ότι στην άσκηση συμμετείχαν επίσης αεροσκάφη μακράς εμβέλειας κατά υποβρυχίων του μεικτού αεροπορικού σώματος του Βόρειου Στόλου. Ανέφερε επίσης ότι τα πληρώματα των Su-34 προχώρησαν σε βομβαρδισμό στόχων στο έδαφος.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει το 2019 ότι ο Zircon μπορεί να πετάξει με ταχύτητα εννέα φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου και να χτυπήσει στόχους στη θάλασσα και στην ξηρά σε απόσταση μεγαλύτερη από 1.000 χιλιόμετρα (600 μίλια).

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πύραυλος, γνωστός ως 3M22 Zircon στη Ρωσία και SS-N-33 από το ΝΑΤΟ, έχει εμβέλεια από 400 χλμ. έως 1.000 χλμ. και ότι η κεφαλή του είναι περίπου 300 - 400 κιλά.

You were told Russia was low on men, aircraft , tanks, and just about everything else.



Meanwhile-



Russia and Belarus have launched their large-scale strategic drills "Zapad (West) 2025" Held across training grounds in Belarus, Russia, and the Baltic and Barents Seas pic.twitter.com/xjsko8K4JU — Chay Bowes (@BowesChay) September 12, 2025

Η αναχαίτιση των ρωσικών drones από Πολωνία και Ρουμανία

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο η ρουμανική πολεμική αεροπορία απωγείωσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την αναχαίτιση ρωσικού drone που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο. «Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνάς της Ρουμανίας.

Το drone «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού» στην Ρουμανία, μέλος όπως και η Πολωνία του ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία και η Ατλαντική Συμμαχία ανέπτυξαν ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη εξαιτίας των επιθέσεων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η παραβίαση δεν μπορεί να ήταν λάθος, χαρακτηρίζοντάς την ως «προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία».

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

Η Πολωνία και οι νατοϊκές χώρες με στρατιωτική παρουσία στο πολωνικό έδαφος βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού από την 10η Σεπτεμβρίου, όταν περί τα είκοσι ρωσικά drones διείσδυσαν στην πολωνική επικράτεια.

Θραύσματα από drones έχουν επανειλημμένως συντριβεί στο ρουμανικό έδαφος από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022, κυρίως όταν η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών λιμανιών.

Τον Φεβρουάριο, το ρουμανικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει την κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε το περιστατικό «άλλη μία απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας κράτους-μέλους της ΕΕ».

The violation of Romanian airspace by Russian drones is yet another unacceptable breach of an EU Member State's sovereignty.



This continued reckless escalation threatens regional security.



We stand in solidarity with Romania. I am in close contact with the Romanian government. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 14, 2025

Το Σάββατο, η Πολωνία επίσης αντέδρασε στις ανησυχίες για ρωσικά drones.

«Έχουν ξεκινήσει προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις – πολωνικές και συμμαχικές – στον εναέριο χώρο μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε ανάρτησή του στο X.

«Τα επίγεια συστήματα αεράμυνας έχουν τεθεί σε υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας.»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δεν υπήρχαν «σχέδια» να στοχεύσουν εγκαταστάσεις σε πολωνικό έδαφος.

Η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, δήλωσε ότι τα drones που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο την Τετάρτη ήταν ατύχημα, μετά από παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησής τους.

Την Κυριακή, η Τσεχία ανακοίνωσε ότι έστειλε μονάδα ειδικών επιχειρήσεων με ελικόπτερα στην Πολωνία.

Η μονάδα αποτελείται από τρία ελικόπτερα Mi-171S, το καθένα ικανό να μεταφέρει έως 24 άτομα και εξοπλισμένα πλήρως για μάχη.

Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας, Γιανά Τσερνόχοβα.

Σε απάντηση στη νέα παραβίαση με drone, ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι ο ρωσικός στρατός «ξέρει ακριβώς πού κατευθύνονται τα drones τους και πόσο μπορούν να παραμείνουν στον αέρα».

Έχει επανειλημμένα ζητήσει από τις δυτικές χώρες να εντείνουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επίσης τοποθετήθηκε για την παραβίαση του εναέριου χώρου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι είναι «έτοιμος» να επιβάλει σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά μόνο αν οι χώρες του ΝΑΤΟ ικανοποιήσουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει σημειώσει αργή πρόοδο στο πεδίο της μάχης.

Ο Τραμπ ηγείται των προσπαθειών για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία από τότε που ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέστρεψε από τη σύνοδο με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.

ΝΑΤΟ: Ξεκινά την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας

Υπενθυμίζεται ότι το ΝΑΤΟ θα ξεκινήσει την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, δήλωσε την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η επιθετικότητα της Ρωσίας στον αέρα γίνεται ολοένα και πιο συχνή.

Ο Ρούτε ανέφερε ότι η επιχείρηση Eastern Sentry θα περιλαμβάνει διάφορα μέσα και δυνάμεις από συμμάχους, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και άλλες χώρες.

«Είναι ανεύθυνο και απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ρωσικά drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο των συμμάχων», δήλωσε ο Ρούτε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ Άλεξους Γκρίνκεβιτς δίνουν συνέντευξη Τύπου στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς δήλωσε πως το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας.

«Η Πολωνία και οι πολίτες σε όλη τη Συμμαχία μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς μετά την ταχύτατη αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και την σημαντική ανακοίνωση που κάνουμε σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις γίνονται δύο ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστό στη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία πως ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας άνοιξε πυρ.

Υπήρξαν τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας, και μερικές από αυτές είχαν εισέλθει στην Πολωνία από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Τέσσερα πολωνικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των δύο που εξυπηρετούν τη Βαρσοβία, έκλεισαν για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εισβολής. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ, δήλωσε ότι αεροσκάφη F-35 από τη χώρα του συμμετείχαν στην αποστολή αναχαιτίσεων.

Τουσκ: Δεν ήταν «λάθος» η επίθεση με ρωσικά drones στην Πολωνία

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι οι εισβολές, αυτή την εβδομάδα, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της χώρας του δεν οφείλονταν σε κάποιο λάθος της Ρωσίας, παρά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το επεισόδιο μπορεί να ήταν τυχαίο.

«Θα θέλαμε κι εμείς να ήταν λάθος η επίθεση στην Πολωνία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αλλά δεν ήταν. Και το γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τούσκ στο X.

We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 12, 2025

Νωρίτερα σήμερα, ο πολωνός αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τσέζαρι Τόμτσικ σχολίασε επίσης τη δήλωση του Τραμπ.

«Πιστεύω πως αυτό είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να φθάσει σήμερα στον πρόεδρο Τραμπ: δεν υπάρχει ζήτημα λάθους - ήταν μια εσκεμμένη ρωσική επίθεση», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Polsat News.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Κίεβο, απάντησε επίσης στη δήλωση του Τραμπ.

«Τη νύκτα που 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στο έδαφος της Πολωνίας, 400 (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) συν 40 πύραυλοι εισήλθαν στην Ουκρανία. Δεν ήταν λάθη», δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στο X.