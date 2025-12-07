Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στην Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες

Στους επτά ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και στους 11 εκείνοι που τραυματίστηκαν το Σάββατο στη νότια Τουρκία, όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο.

#SONDAKİKA I Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı.



İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.



Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/KaBBzqOgFH — The Turkish Post (@turkishpostnet) December 6, 2025

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού κυβερνήτη, το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τις πόλεις Αδάνη και Γκαζιαντέπ, όταν το λεωφορείο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό-ρυμουλκούμενο που είχε σταματήσει λόγω σκασμένου λάστιχου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν ότι επρόκειτο για μια αρκετά σφοδρή σύγκρουση καθώς το μπροστινό δεξιό τμήμα του λεωφορείου έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά από τη σύγκρουση με το πίσω μέρος του φορτηγού.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında, yolcu otobüsünün seyir halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı



🟥 Hurdaya dönüşen otobüsten son görüntülerhttps://t.co/ZULCZgorXj pic.twitter.com/bEnnjO4NLm — Halk TV (@halktvcomtr) December 6, 2025

Μετά το τροχαίο, στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης, η πυροσβεστική καθώς και ασθενοφόρα. Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Osmaniye, όπου νοσηλεύονται.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επέζησε, τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η αστυνομία έκλεισε προσωρινά τον δρόμο για τη διενέργεια ερευνών.