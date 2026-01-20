Λεκτική επίθεση Δανού ευρωβουλευτή στον Τραμπ: «Άντε γ… κύριε πρόεδρε» (vid)

Δανός ευρωβουλευτής εξαπέλυσε σκληρή λεκτική επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του Αμερικανού προέδρου περί ελέγχου της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ας το θέσω με λέξεις που ίσως καταλάβετε: κύριε πρόεδρε, άντε γ……», δήλωσε ο Άντερς Βίστιζεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.