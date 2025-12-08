Le Figaro: Η ΕΕ ετοιμάζεται να εγκρίνει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική

Οι 27 χώρες της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν μια σαφή αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής τη Δευτέρα. Τα μέτρα θα ρυθμίζουν αυστηρότερα τις αφίξεις και τις επιστροφές μεταναστών. Η έννοια των «κέντρων επιστροφής» θα επικυρωθεί, γράφει η Le Figaro.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα τρία βασικά μέτρα της αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής θα είναι:

Άνοιγμα κέντρων εκτός των συνόρων της ΕΕ. Οι μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί θα αποστέλλονται σε αυτά τα «κέντρα επιστροφής».

Αυστηρότερες κυρώσεις για τους μετανάστες που αρνούνται να εγκαταλείψουν την ευρωπαϊκή επικράτεια. Θα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες περιόδους κράτησης.

Αποστολή μεταναστών πίσω σε χώρες από τις οποίες δεν προέρχονται. Η Ευρώπη τις θεωρεί «ασφαλείς» χώρες.

Επίτροπος Μπρούνερ: «Πρέπει να θέσουμε την κατάσταση υπό έλεγχο»

Ο αριθμός των αφίξεων έχει μειωθεί κατά περίπου 20% σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο, η πίεση στους πολιτικούς της ΕΕ δεν έχει μειωθεί.

«Πρέπει να προχωρήσουμε για να δώσουμε στους πολίτες την αίσθηση ότι έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο», δήλωσε την Πέμπτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάγκνους Μπρούνερ. Είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής.

Επιφυλακτικές Γαλλία και Ισπανία για τα κέντρα επιστροφής

Οι ιδέες του Brunner προκαλούν έντονη αντίδραση από την αριστερά. Οι ενώσεις προστασίας μεταναστών καταγγέλλουν μέτρα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η ΕΕ επιλέγει πολιτικές που θα εκθέσουν ακόμη περισσότερους ανθρώπους σε κίνδυνο και νομική αβεβαιότητα», προειδοποιεί η Silvia Carta της PICUM. Η οργάνωση προστατεύει τους παράτυπους ανθρώπους.

Η Γαλλία αμφισβητεί τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα ορισμένων μέτρων. Η Ισπανία δεν πείθεται από τα «κέντρα επιστροφής», τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί χωρίς πραγματική επιτυχία.

Η Δανία πιέζει για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική

Υπό την ώθηση της Δανίας, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, τα κράτη μέλη προχωρούν γρήγορα. «Παρατηρούμε πολύ γρήγορη πρόοδο», λέει ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Υπάρχει μια «ευρέως κοινά αποδεκτή πολιτική βούληση» μεταξύ των 27 χωρών. Η δεξιά και η εθνική δεξιά υποστηρίζουν σθεναρά αυτά τα μέτρα.

Νέο σύστημα κατανομής των αιτούντων άσυλo

Οι συζητήσεις έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα σχετικά με ένα νέο σύστημα κατανομής των αιτούντων άσυλο. Η ΕΕ θα ζητήσει από τα κράτη μέλη να μετεγκαταστήσουν τους αιτούντες στην επικράτειά τους.

Διαφορετικά, τα κράτη θα καταβάλουν οικονομική συνεισφορά 20.000 ευρώ ανά αιτούντα. Τα χρήματα θα διατεθούν σε χώρες που βρίσκονται υπό πίεση, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.

Το Βέλγιο, η Σουηδία και η Αυστρία αρνούνται να μετεγκαταστήσουν μετανάστες

Αρκετές χώρες έχουν ήδη γνωστοποιήσει τη θέση τους. Το Βέλγιο, η Σουηδία και η Αυστρία έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα δεχτούν αιτούντες άσυλο από άλλα κράτη μέλη.

«Λίγοι υπουργοί Εσωτερικών θα θέλουν να πουν “εντάξει, έχουμε δεχτεί 3.000″», προβλέπει ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος. Μια τελική απόφαση για την κατανομή απαιτείται μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: Le Figaro, mediafax.ro, ΕΡΤ.