ΛΔ Κονγκό: Η Ελλάδα ζητά άμεση εφαρμογή της απόφασης για τον τερματισμό των συγκρούσεων

Την ανάγκη άμεσης, πλήρους και χωρίς προϋποθέσεις εφαρμογής της Απόφασης 2773 του Συμβουλίου Ασφαλείας επανέλαβε η Ελλάδα στη σημερινή συνεδρίασή του σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στόχος είναι οι οργανώσεις AFC/M23 να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και να αποσυρθούν από την ανατολική περιοχή της χώρας.

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος, χαιρέτισε τις προσπάθειες μεσολάβησης των ΗΠΑ και του Κατάρ, καλώντας παράλληλα τη ΛΔ Κονγκό και τη Ρουάντα να επιταχύνουν την εφαρμογή των δεσμεύσεών τους. Ο κ. Σταματέκος εξέφρασε επίσης σοβαρές ανησυχίες για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσες πλήττουν γυναίκες και παιδιά, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς τη MONUSCO ενόψει της επικείμενης ανανέωσης της εντολής της.

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και επικεφαλής του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων, Ζαν-Πιερ Λακρουά, προειδοποίησε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν κίνδυνο προοδευτικής αποσύνθεσης της χώρας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η εδαφική επέκταση των AFC/M23, η δημιουργία παράλληλων διοικητικών δομών και η αποδυνάμωση της κρατικής παρουσίας ενισχύουν μια δυναμική που απειλεί την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κονγκό.

Ο κ. Λακρουά τόνισε, επίσης, ότι η σύγκρουση αποκτά ολοένα και πιο περιφερειακό χαρακτήρα, καθώς εμπλέκονται ένοπλες δυνάμεις και ομάδες από γειτονικές χώρες, ενώ οι διασυνοριακές μετακινήσεις εκτοπισμένων πληθυσμών και μαχητών αυξάνουν τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης. Όπως σημείωσε, η κατάσταση απειλεί όχι μόνο την ανατολική ΛΔ Κονγκό, αλλά και ολόκληρη την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαφορά μεταξύ πολιτικών δεσμεύσεων και της ουσιαστικής εφαρμογής τους υπονομεύει την αξιοπιστία της ειρηνευτικής διαδικασίας και ενισχύει το αίσθημα εγκατάλειψης του άμαχου πληθυσμού. Χωρίς άμεσα μέτρα για την επιβολή των συμφωνηθέντων, η δυναμική της σύγκρουσης μπορεί να εμποδίσει τον διάλογο.

Κατά την ενημέρωση Τύπου, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης των δραστηριοτήτων της MONUSCO, σημειώνοντας ότι η απουσία της από περιοχές όπως το Νότιο Κίβου καθιστά τους Κονγκολέζους αμάχους ιδιαίτερα ευάλωτους.