«Λάβρος» Μασκ για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ: Είναι ένα αηδιαστικό βδέλυγμα

Ο Ίλον Μασκ καυτηρίασε την Τρίτη το μεγάλο νομοσχέδιο για τη μείωση των φόρων και των δαπανών που υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το «αηδιαστικό βδέλυγμα» που θα εκτοξεύσει τα ελλείμματα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, σε μία ανευ προηγουμένου επίθεση.

«Λυπάμαι, αλλά δεν το αντέχω πια», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX - ο οποίος μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήταν υψηλόβαθμος υπάλληλος της κυβέρνησης Τραμπ - στο X.

«Αυτό το τεράστιο, εξωφρενικό, γεμάτο προνόμια νομοσχέδιο του Κογκρέσου για τις δαπάνες είναι ένα αηδιαστικό έκτρωμα», έγραψε ο Mασκ

«Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε».

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.