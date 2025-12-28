Λαβρόφ: Τα ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους για τη Ρωσία

Οποιαδήποτε ευρωπαϊκά στρατεύματα αποσταλούν στην Ουκρανία θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους για τις

ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε δηλώσεις, που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Κυριακή.

Ο Λαβρόφ, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, κατηγόρησε επίσης τους ευρωπαίους πολιτικούς ότι καθοδηγούνται από «φιλοδοξίες» στις σχέσεις τους με το Κίεβο και αγνοούν τον λαό της Ουκρανίας και των ίδιων των χωρών τους.

Λαβρόφ: Θεωρούμε την Ταϊβάν αναπόσπαστο τμήμα της Κίνας

Στο μεταξύ, ο ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της κινεζικής επικράτειας.

Η θέση της Ρωσίας στο ζήτημα της Ταϊβάν «είναι γνωστή, αμετάβλητη και έχει κατ’ επανάληψη επιβεβαιωθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Η Ρωσία αναγνωρίζει την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κίνας και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή ανεξαρτησίας για τη νήσο», τόνισε ο Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έστειλε επίσης μήνυμα προς την Ιαπωνία να επανεξετάσει την μιλιταριστική πολιτική της, υποστηρίζοντας ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή σταθερότητα.