Λαβρόφ στο NBC: Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ατζέντα για τη Σύνοδο Κορυφής θα είναι έτοιμη, και αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», είπε μιλώντας στο NBC.

Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να εξασφαλίσει τον τόπο και την ημερομηνία της Συνόδου Κορυφής μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα και τις επακόλουθες συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν βιάζεται για μια κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, και την Πέμπτη εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου, χτυπώντας στόχους σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε σαφώς ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η συνάντηση αυτή θα έχει πραγματικά μια ατζέντα, μια προεδρική ατζέντα», δήλωσε ο Λαβρόφ. Υπονόησε ότι η Ουκρανία είναι αυτή που εμποδίζει την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ αναφερόμενος στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα, υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ορισμένα θέματα, ενώ συμφώνησαν να δείξουν... ευελιξία σε άλλα. Ωστόσο, κατά τη συνέχεια των συζητήσεων στην Ουάσινγκτον, όπως είπε, «ήταν σαφές ότι υπήρχαν αρχές που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι πρέπει η Ουκρανία να δεχθεί, όπως η μη ένταξή τη στο ΝΑΤΟ και η συζήτηση για εδαφικά ζητήματα». Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, ο Ζελένσκι απέρριψε όλες αυτές τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που –κατά τον ίδιο– απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να αποφύγει τη συνάντηση και ταυτόχρονα συνεχίζει «μαζικές επιθέσεις» εναντίον της χώρας του.