Λαβρόφ σε Βενεζουελάνο ΥΠΕΞ: Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Καράκας αποτελούν εχθρική ενέργεια

Οι πρόσφατες ενέργειες των ΗΠΑ κατά των αποστολών πετρελαίου της Βενεζουέλας καθώς και η διμερής συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας, τέθηκαν επί τάπητος κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Ζιλ Πίντο, με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Εξετάσαμε τις επιθέσεις και τις κατάφωρες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου που διαπράττονται στην Καραϊβική: επιθέσεις σε πλοία, εξωδικαστικές επιχειρήσεις και τις παράνομες πράξεις πειρατείας που διαπράττει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πίντο στο Telegram. Είπε ότι ο Λαβρόφ εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ρωσίας προς τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, και δεσμεύτηκε για πλήρη υποστήριξη σε αυτό που η Μόσχα θεωρεί εχθρική ενέργεια.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι η «Ρωσία στηρίζει τη Βενεζουέλα στην υπεράσπιση της Ζώνης Ειρήνης CELAC (Κοινότητα Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής)».

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή διμερή συνεργασία και να συντονίσουν τις δράσεις τους σε διεθνή φόρουμ, κυρίως στον ΟΗΕ, προς όφελος της διασφάλισης του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές τους υποθέσεις.

Οι υπουργοί εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία για τις κλιμακούμενες ενέργειες της Ουάσιγκτον στην Καραϊβική Θάλασσα, οι οποίες έχουν εκτεταμένες συνέπειες για την περιοχή και αποτελούν απειλή για τη διεθνή ναυτιλία.

Η επικοινωνία ήρθε μετά την επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της κατάσχεσης ακόμη ενός πετρελαιοφόρου στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, το οποίο είναι ύποπτο ότι μετέφερε αργό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις. Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να προβεί σε ανακοίνωση αργότερα τη Δευτέρα μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ.