Λαβρόφ: Καταδικάζουμε την αμερικανική επίθεση σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά κοντά στη Βενεζουέλα

Η Ρωσία καταδίκασε την αμερικανική επίθεση σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε παράνομα ναρκωτικά, στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, και προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας ενδεχόμενης αμερικανικής κλιμάκωσης σε ολόκληρη την περιοχή της Καραϊβικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Σεργκέι Λαβρόφ, συνομίλησε τηλεφωνικά την Κυριακή με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, Ιβάν Χιλ, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία καταδικάζει σθεναρά το νέο πλήγμα που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στις 3 Οκτωβρίου κατά πλοίου σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα», ανέφερε το υπουργείο.

«Οι υπουργοί εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία για την κλιμάκωση των ενεργειών της Ουάσιγκτον στην Καραϊβική Θάλασσα, οι οποίες ενέχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για την περιοχή», πρόσθεσε.

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της 3ης Οκτωβρίου στο πλοίο, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφερε «μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών - με προορισμό την Αμερική για να δηλητηριάσουν τον λαό μας».

Η Μόσχα δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συνδέσουν με κάποιον τρόπο τον κηρυγμένο πόλεμό τους κατά των καρτέλ ναρκωτικών με την κατάσταση στην Αϊτή».

Η Ρωσία προειδοποίησε επίσης για απόπειρες ευρείας ερμηνείας πρόσφατου ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που προβλέπει περισσότερη από διπλάσια ενίσχυση της 15μηνης διεθνούς αποστολής ασφαλείας στην Αϊτή, η οποία αντιμετωπίζει έλλειψη χρηματοδότησης και προσωπικού, για την καταπολέμηση ένοπλων συμμοριών.

Η Ρωσία, η Κίνα και το Πακιστάν απείχαν από την ψηφοφορία επί της πρότασης των ΗΠΑ και του Παναμά. Τα υπόλοιπα 13 μέλη του Συμβουλίου ψήφισαν υπέρ.

«Η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη της προς την ηγεσία και τον λαό της Βενεζουέλας στο τρέχον πλαίσιο», δήλωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Λαβρόφ, εξέφρασε «πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη» προς το Καράκας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας των δύο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σκάφη κοντά στη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία δήλωσε επίσης ότι δεσμεύεται για «τη διατήρηση της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως ζώνης ειρήνης», ανέφερε ο Χιλ σε ανάρτησή του στο Telegram.

To πλήγμα των αμερικανικών δυνάμεων (vid)

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον ενός πλοίου φερόμενων διακινητών ναρκωτικών, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτηση στο X, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η τελευταία επίθεση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

«Οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του αμερικανικού λαού!!!!», τόνισε.

Σε βίντεο σχεδόν 40 δευτερολέπτων που μοιράστηκε ο Χέγκσεθ, φαίνεται ένα πλοίο να κινείται στα νερά πριν μια σειρά από βολές πλήξουν τη θάλασσα, προκαλώντας έκρηξη.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Ο Χέγκσεθ είπε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι οι πληροφορίες «χωρίς αμφιβολία» επιβεβαίωσαν πως το πλοίο μετέφερε ναρκωτικά και ότι οι επιβαίνοντες ήταν «ναρκοτρομοκράτες». Είπε πως το σκάφος μετέφερε «σημαντική» ποσότητα ναρκωτικών, χωρίς να διευκρινίσει το είδος ή την ποσότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει τη σύγκρουση με τα καρτέλ ναρκωτικών ως «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση». Νομικοί ειδικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα της δολοφονίας υπόπτων διακινητών στη θάλασσα αντί για τη σύλληψή τους μαζί με το φορτίο τους.