Λαβρόφ: Η Ρωσία θα λάβει αντίμετρα σε περίπτωση στρατιωτικοποίησης της Γροιλανδίας

Σαφές μήνυμα προς τη Δύση έστειλε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα αντιδράσει σε ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση της Γροιλανδίας και εάν οι στρατιωτικές της δυνατότητες «στραφούν κατά της Ρωσίας».

Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες, ανέφερε ότι τα ρωσικά αντίμετρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στρατιωτικά και τεχνικά μέτρα.

Η ασφάλεια στη Γροιλανδία έχει ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες, έπειτα από τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας απειλείται από τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιβεβαίωσε ότι η Συμμαχία θα εμπλακεί στενότερα στην ασφάλεια της Γροιλανδίας και της ευρύτερης περιοχής της Αρκτικής.

Λαβρόφ: Οι περιορισμοί των ΗΠΑ στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας αποτελούν «μεροληψία»

Παράλληλα, ο Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι νέοι περιορισμοί των ΗΠΑ σχετικά με το ρόλο της Ρωσίας και άλλων χωρών στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας αποτελούν «ωμή μεροληψία».

Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι η Μόσχα σκοπεύει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε την Τρίτη μια γενική άδεια για τη διευκόλυνση της εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βενεζουέλα. Η άδεια δεν επιτρέπει συναλλαγές που αφορούν Ρώσους και Κινέζους υπηκόους ή οντότητες.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με την Ουάσινγκτον σχετικά με το θέμα και επιθυμεί να συνεργαστεί με αμοιβαίο σεβασμό «χωρίς την ιδέα της κυριαρχίας».

Πηγές: ΣΚΑΪ, Reuters