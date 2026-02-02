Λαβρόφ για 1922: Στον αγώνα της τουρκικής ανεξαρτησίας, η Ρωσία είχε δώσει όπλα, πυρομαχικά και χρυσό

Ο Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι TGRT για να υπερτονίσει τους δεσμούς της Ρωσίας με την Τουρκία ανέφερε πως «στον αγώνα της τουρκικής ανεξαρτησίας, η Ρωσία είχε δώσει όπλα, πυρομαχικά και χρυσό».

Αναλυτικά το χαρακτηριστικό απόσπασμα της συνέντευξης:

«Το 2025, γιορτάσαμε την 105η επέτειο της αναγνώρισης της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας από τη Σοβιετική Ρωσία. Εκείνη την εποχή, ούτε η Σοβιετική Ένωση ούτε η Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία υπήρχαν.

Ωστόσο, η Σοβιετική Ρωσία όχι μόνο αναγνώρισε την Τουρκία, αλλά και παρείχε σημαντική υλική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων όπλων, πυρομαχικών και χρυσού. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το ένδοξο κεφάλαιο της στρατηγικής μας συνεργασίας θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη, τόσο στη χώρα μας όσο και στη Δημοκρατία της Τουρκίας», είπε στη συνέντευξη ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Αδ. Γεωργιάδης: Σας ευχαριστούμε, δεν το ξεχνάμε

Το θέμα ανέδειξε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στην οποία παρέθεσε το βίντεο από τη συνέντευξη, σημειώνοντας: «Εδώ ο Ρώσος ΥΠΕΞ αναγνωρίζει επισήμως και υπερηφανεύεται μάλιστα για το ότι πριν από 105 χρόνια, δηλαδή το 1921, η ΕΣΣΔ όχι μόνον αναγνώρισε την Τουρκική Εθνοσυνέλευση δηλ την Τουρκία του Κεμάλ, αλλά ότι την εξόπλισε με πολλά όπλα. Ενα χρόνο μετά με αυτή την αποστολή των όπλων συνέβη η Μικρασιατική Καταστροφή…σας ευχαριστούμε δεν το ξεχνάμε».