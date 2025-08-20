Λαβρόφ: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις πολιτικές πτυχές μιας διευθέτησης με την Ουκρανία

Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει συνομιλίες σε οποιοδήποτε σχήμα και να αναβαθμίσει το επίπεδο των αντιπροσωπειών στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Αυτό υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Μόσχας ότι οποιαδήποτε συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι η αποκορύφωση αυτών των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να προετοιμασθούν προσεκτικά.

Ακόμη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι προσπάθειες να επιλυθούν θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας είναι ένας «δρόμος προς το πουθενά».

Οι παραπάνω δηλώσεις του Λαβρόφ έγιναν δύο ημέρες μετά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες, όπου συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το γεγονός ότι τώρα προτάθηκε να επιλυθούν ζητήματα ασφαλείας, συλλογικής ασφάλειας, χωρίς την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε ο Λαβρόφ και συμπλήρωσε: «Είμαι βέβαιος ότι η Δύση και πάνω από όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι το να συζητούνται σοβαρά θέματα ασφαλείας χωρίς την Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια ουτοπία, είναι ένας δρόμος προς το πουθενά».

Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη να ενισχυθεί η πίεση προς την Μόσχα

Παρά ταύτα, νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε γνωστό ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα επιθέσεις στην περιοχή του Σούμι, στο Ντονέτσκ και στην Οδησσό, μιλώντας για πλήγματα επίδειξης ισχύος και ζητώντας να ενισχυθεί η πίεση προς την Μόσχα.

Στην περιοχή του Σούμι, 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση με drone, ανάμεσά τους τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας ηλικίας 5 μηνών, 4 και 6 ετών.

Στην Κοστιαντινίφκα της περιοχής του Ντονέτσκ, βόμβα ολίσθησης (glide bomb) έπληξε συγκρότημα κατοικιών και τρεις άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα ερείπια, ενώ στην περιοχή της Οδησσού επλήγη σταθμός διανομής φυσικού αερίου.

Οι περιοχές του Χερνίχιβ, του Χάρκιβ (Χάρκοβο) και της Πολτάβα χτυπήθηκαν επίσης. Χρησιμοποιήθηκαν 60 drones και ένας βαλλιστικός πύραυλος.

«Όλες αυτές οι επιθέσεις επίδειξης ισχύος επιβεβαιώνουν μόνο την ανάγκη άσκησης πίεσης επί της Μόσχας, την ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων μέχρι η διπλωματία να φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν στον τερματισμό του ρωσικού πολέμου. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και όλους όσοι επιδιώκουν την ειρήνη εργαζόμαστε κάθε μέρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την διασφάλιση πραγματικής και αξιόπιστης ειρήνης», γράφει στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.