Λ. Οίκος και Φίτσο διαψεύδουν δημοσίευμα για την «ψυχολογική κατάσταση» του Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος και ο Ρόμπερτ Φίτσο διέψευσαν σήμερα δημοσίευμα του Politico, το οποίο ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας εξέφρασε σε Ευρωπαίους ηγέτες την ανησυχία του σχετικά με την ψυχική υγεία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρόκειται για απολύτως ψευδείς πληροφορίες από ανώνυμους Ευρωπαίους διπλωμάτες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Φίτσο - ο οποίος έχει ταχθεί σε αρκετές περιπτώσεις υπέρ της πολιτικής Τραμπ - κατήγγειλε τα «ψεύδη» του «γεμάτου μίσους, προσκείμενου στις Βρυξέλλες και φιλελεύθερου» Politico, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Το δημοσίευμα του Politico ανέφερε ότι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός ήταν προβληματισμένος μετά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας και ότι μοιράστηκε την ανησυχία του με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα. Ο ιστότοπος επικαλείται μαρτυρίες πέντε Ευρωπαίων διπλωματών που δεν κατονομάζονται, στους οποίους μεταφέρθηκαν οι δηλώσεις του Φίτσο.

Σύμφωνα με τις πηγές του Politico, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχία για την «ψυχολογική κατάσταση» του προέδρου των ΗΠΑ, τον οποίο χαρακτήρισε «επικίνδυνο».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η συνάντηση Τραμπ-Φίτσο στις 17 Ιανουαρίου στη Φλόριντα ήταν «θετική και παραγωγική».

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, χωρίς να αναφερθεί στην ψυχική υγεία του προέδρου των ΗΠΑ στο μήνυμα που ανήρτησε στο Χ, υπογράμμισε ότι δεν συζήτησε για την επίσκεψή του στο Μαρ-α-Λάγκο με «κανέναν πρόεδρο ή πρωθυπουργό» κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής – όπως μετέδωσε το Politico.

Σχετικά με εκείνη τη συνάντηση στη Φλόριντα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έκανε λόγο για «εξαιρετικά σημαντικές» συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την πυρηνική ενέργεια.

Το ζήτημα της σωματικής και ψυχικής υγείας είναι πολύ ευαίσθητο για τον 79χρονο Ντόναλντ Τραμπ, τον γηραιότερο πρόεδρο που εκλέχθηκε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας αλλά και μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ παρουσίαζε τον Δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν ως ανίκανο ηλικιωμένο, ο οποίος ουσιαστικά δεν κυβερνούσε ο ίδιος τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης καυχιόταν πως παραμένει ακμαιότατος.