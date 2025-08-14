Λ. Οίκος για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Δεν είναι προτεραιότητα η επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν προτίθεται να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, δίνοντας προτεραιότητα στη διπλωματία.

Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στο Fox News, ενόψει της αυριανής συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς μπορεί η Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα, η Λέβιτ ανέφερε ότι «ο πρόεδρος διαθέτει πολλά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί», διευκρινίζοντας πως «δεν ανακοινώνει εκ των προτέρων τις μελλοντικές του κινήσεις».

Τόνισε ακόμη ότι ο Τραμπ θεωρεί τη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις ως πρώτο βήμα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και αυτό επιδιώκει στη συνάντηση με τον Πούτιν, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις και άλλα μέτρα παραμένουν διαθέσιμες επιλογές, αλλά «δεν σημαίνει ότι τις επιθυμεί».

Τέλος ανέφερε ότι Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθούν κατ' ιδίαν την Παρασκευή στην Αλάσκα πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα ήταν λάθος να επιχειρηθεί πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της επικείμενης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, όπου θα συναντηθούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας.