Κύπρος: Ζήμιες σε ρωσικό πολιτιστικό κέντρο από πυρκαγιά (vids)

Πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στην κυπριακή πρωτεύουσα Λευκωσία την Τετάρτη, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, λέγοντας ότι τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Fire broke out at the Russian Center for Science and Culture in Nicosia, Cyprus.



According to reports, an unknown person threw a Molotov cocktail at the building, causing the fire. The incident is currently being investigated by authorities.