Κυβερνοεπιθέσεις στο Ιράν: Χάκαραν κρατικό κανάλι, παίζοντας αντικαθεστωτικά μηνύματα - Μπλακ άουτ στο διαδίκτυο

Πληροφορίες και βίντεο που προέρχονται από το Ιράν αναφέρουν ότι έχουν γίνει -άγνωστης προέλευσης- παρεμβολές στο δορυφορικό σήμα του κρατικού δικτύου και μεταδίδει αντικαθεστωτικά μηνύματα, τα οποία καλούν τον κόσμο σε εξέγερση κατά του καθεστώτος.

Το Iran International, μέσο προσκείμενο στην αντιπολίτευση, επικαλείται αξιωματούχους που δηλώνουν ότι το περιστατικό επηρέασε μόνο όσους λαμβάνουν τα κανάλια μέσω δορυφορικής λήψης, υποδεικνύοντας πιθανή

Hackers reportedly breached Iranian TV, airing a call for people to take to the streets. pic.twitter.com/njp7SIv0Et — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

Το Ιράν προειδοποιεί τους πολίτες για ύποπτα SMS σε κινητά

Οι Αρχές του Ιράν προειδοποιούν τους πολίτες να μην ανοίγουν συνδέσμους προς ιστοσελίδα που παραπέμπει στον αγιατολάχ Χαμενεΐ, γιατί έχει κακόβουλο λογισμικό (malware) που μπορεί να βλάψει το κινητό.

Πολλοί φέρεται να έχουν λάβει ψεύτικα μηνύματα από τον ιστότοπο του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας.

Iran warns: Do not click the https://t.co/r5aYK7OGwj link sent via SMS.



Many Iranians have received fake messages claiming to be from the Supreme Leader’s official website.



The link contains malware that can compromise your phone. pic.twitter.com/4qtcWoDsMZ — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

Σχεδόν πλήρες μπλακ άουτ στο διαδίκτυο όλης της χώρας

Υπενθυμίζεται, ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο Ιράν έχει σχεδόν διακοπεί εντελώς εν μέσω της στρατιωτικής αντιπαράθεσης της χώρας με το Ισραήλ.

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο επιβεβαίωσαν «σχεδόν ολοκληρωτική εθνική διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο», ανέφερε σήμερα στις 17:00 ώρα Ελλάδας το Netblocks, εταιρεία γνωστή για παρακολούθηση των περιορισμών στο διαδίκτυο παγκοσμίως.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) κάτοικοι της Τεχεράνης επιβεβαίωσαν τη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

⚠️ Confirmed: Live network data show #Iran is now in the midst of a near-total national internet blackout; the incident follows a series of earlier partial disruptions and comes amid escalating military tensions with Israel after days of back-and-forth missile strikes 📉 pic.twitter.com/Iu598aIMRJ — NetBlocks (@netblocks) June 18, 2025

Σημειώνεται ότι από το μεσημέρι της Τετάρτης (18/06) οι ιστότοποι του Ισλαμικού Πρακτορείου Ειδήσεων (IRNA) και Farsnews.ir δεν είναι διαθέσιμοι, ενώ σε λειτουργία παραμένει μόνο ο ιστότοπος tasnimnews, που είναι το μέσο των «Φρουρών της Επανάστασης».

Ιράν: Θα επιβάλει προσωρινούς περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο

Το Ιράν πρόκειται να επιβάλει προσωρινούς περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Επικοινωνιών που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη (18/06), καθώς η χώρα συνεχίζει την ανταλλαγή πυραύλων με το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι το μέτρο αποσκοπεί στο να αποτραπεί «ο εχθρός από το να απειλεί τη ζωή και την περιουσία των πολιτών».

Το WhatsApp διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι διαμοιράζεται πληροφορίες με το Ισραήλ

Την Τρίτη (17/06), το WhatsApp διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι διαμοιράζεται πληροφορίες με το Ισραήλ, μετά την έκκληση της ιρανικής κυβέρνησης προς τους πολίτες να διαγράψουν την εφαρμογή.

Όπως αναφέρει το BBC, η Meta, στην οποία ανήκουν επίσης το Facebook και το Instagram, εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας στις κατηγορίες της Τεχεράνης, τις οποίες χαρακτήρισε ψευδείς.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της Meta δήλωσε: «Ανησυχούμε ότι αυτά τα ψευδή δημοσιεύματα θα χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για να μπλοκαριστούν οι υπηρεσίες μας, τη στιγμή που ο κόσμος τις χρειάζεται περισσότερο από ποτέ».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «όλα τα μηνύματα που στέλνετε στην οικογένεια και τους φίλους σας μέσω WhatsApp είναι κρυπτογραφημένα end-to-end, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης έχουν πρόσβαση σε αυτά».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι: «Δεν παρέχουμε μαζικά δεδομένα σε καμία κυβέρνηση. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, η Meta δημοσιεύει διαφανείς αναφορές που περιλαμβάνουν τις περιορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ζητηθεί πληροφορίες από το WhatsApp».