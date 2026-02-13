Κυβερνήτης Καλιφόρνιας: Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της στην άμυνα ακόμη και χωρίς τον Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν περισσότερο τον έλεγχο της δικής τους άμυνας, ακόμη και χωρίς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ.

"Νομίζω πως είναι βιώσιμο και ότι στην πραγματικότητα είναι υγιές", δήλωσε ο Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται πιθανό φαβορί των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2028, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης και πιστεύω ότι είναι σίγουρα, από την άποψη των Ηνωμένων Πολιτειών, προς το δικό μας συμφέρον επίσης", τόνισε.

Υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν μαζικά τους προϋπολογισμούς τους για την άμυνα ενώ είναι αντιμέτωπες με τη ρωσική απειλή.

Η Ουάσινγκτον απαιτεί από την Ευρώπη για διασφαλίσει τη συμβατική άμυνα της ηπείρου έπειτα από δεκαετίες εξάρτησης από την αμερικανική στρατιωτική ισχύ.

Η κρίση που προκλήθηκε τον περασμένο μήνα από τις διεκδικήσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία έχει ακόμη κλονίσει την εμπιστοσύνη και έχει ενισχύσει την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών να ενισχύσουν την άμυνά τους.

Ο Νιούσομ, δεινός επικριτής του Τραμπ, δήλωσε ότι δεν "θέλει να δει την Ευρώπη να στρέφεται προς τον υπόλοιπο κόσμο και να γυρίσει την πλάτη στις ΗΠΑ", επικαλούμενος τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες που σύναψε η ΕΕ με χώρες της Νότιας Αμερικής και την Ινδία.

"Θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη", δήλωσε.

"Θα πρέπει να επιδείξουμε αποφασιστικότητα και δέσμευση για να ανοικοδομήσουμε τις συμμαχίες και να ανοικοδομήσουμε αυτό που ο πρόεδρος αυτός καταστρέφει σε πραγματικό χρόνο, αλλά είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι αυτό είναι εφικτό και ότι θα γίνει", δήλωσε τέλος ο κυβερνήτης.