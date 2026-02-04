Κυβερνήτης Φλόριντα: Η νίκη των Δημοκρατικών στο Τέξας δεν μπορεί να αγνοηθεί

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις εκτίμησε ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις εκλογές για τη Γερουσία στο Τέξας θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Το Σάββατο το βράδυ, ο Δημοκρατικός Τέιλορ Ρέμετ νίκησε την Ρεπουμπλικανή Λι Γουάμπσγκανς με διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 13.000 ψήφους από τον αντίπαλό του, ο οποίος είχε την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ.

«Οι ειδικές εκλογές είναι ιδιόμορφες και δεν είναι απαραίτητα προγνωστικές για τις γενικές εκλογές», έγραψε ο ΝτεΣάντις την Κυριακή στο X. «Ωστόσο, μια τέτοια ανατροπή δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να έχουν σαφή εικόνα του πολιτικού περιβάλλοντος εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών».

Οι Δημοκρατικοί θεώρησαν πολύ σημαντική τη νίκη, με τη βουλευτή Τζάσμιν Κρόκετ να σημειώνει σε μια ανάρτηση στο X την Κυριακή ότι η έδρα δεν είχε καταληφθεί από Δημοκρατικό για 45 χρόνια.

«Αυτό δεν είναι ο τερματισμός — είναι μόνο η αρχή», είπε η Κρόκετ. «Η δυναμική είναι εδώ και γίνεται όλο και ισχυρότερη. Μην ξεχνάτε ποτέ σε ποιον ανήκει η εξουσία — σε ΕΣΑΣ, τον λαό!».

Congratulations to my friend and our newest State Senator from Tarrant County, Taylor Rehmet! I met Taylor almost two years ago through Labor.



Don’t tell us what can’t be done in Texas. When we show up #TexasTough, we change the game. This is a seat no Democrat has held since… pic.twitter.com/Y69Ug460us — Jasmine Crockett (@JasmineForUS) February 1, 2026

Ο υποδιοικητής του Τέξας Νταν Πάτρικ, εν τω μεταξύ, χαρακτήρισε τη νίκη του Ρέμετ «συναγερμό για τους Ρεπουμπλικάνους σε όλο το Τέξας» σε μια ανάρτηση στο X.

Low turnout special elections are always unpredictable. The results from SD 9 are a wake-up call for Republicans across Texas. Our voters cannot take anything for granted.



I know the energy and strength the Republican grassroots in Texas possess. We will come out fighting with… — Dan Patrick (@DanPatrick) February 1, 2026

Ο Ρέμετ και η Γουάμπσγκανς θα αναμετρηθούν ξανά τον Νοέμβριο για να καλύψουν τη θέση για μια πλήρη τετραετή θητεία στο νομοθετικό σώμα της πολιτείας του Τέξας. Η Γουάμπσγκανς απέδωσε την ήττα της στη χαμηλή προσέλευση των ψηφοφόρων.