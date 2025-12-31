Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Διαδηλωτές επιτέθηκαν σε κυβερνητικό κτίριο στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με τις Αρχές, την τέταρτη ημέρα διαδηλώσεων κατά του υψηλού κόστους ζωής και της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ισλαμική Δημοκρατία, με τον βραβευμένο Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί να αναφέρεται στις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών ως μια «επανάσταση» για να «προχωρήσει η ιστορία μπροστά»

«Η πύλη εισόδου (...) του κτιρίου του επαρχιακού κυβερνήτη υπέστη ζημιές σε επίθεση που πραγματοποίησαν πολλά άτομα», δήλωσε ο Χαμέντ Οστοβάρ, επικεφαλής της Δικαστικής Αρχής στην πόλη Φάσα, όπως αναφέρεται από τον δικαστικό ιστότοπο Mizan, χωρίς να διευκρινίσει τις συνθήκες ή να κάνει λόγο για διαδηλωτές.

Η Φάσα βρίσκεται 780 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Τεχεράνης, όπου ξεκίνησε την Κυριακή ένα αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων πριν εξαπλωθεί σε ορισμένα πανεπιστήμια, αποκτώντας γρήγορα δυναμική σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Παναχί μιλά για «επανάσταση» αναφερόμενος στις διαδηλώσεις

Οι διαδηλώσεις που συγκλονίζουν το Ιράν τις τελευταίες ημέρες είναι μια «εξέγερση» για να «προχωρήσει η ιστορία μπροστά», δήλωσε ο 65χρονος σκηνοθέτης, Παναχί που έχει φυλακιστεί δύο φορές στο Ιράν, και ο οποίος απέσπασε τον περασμένο Μάιο τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του «Ένα απλό ατύχημα».

«Ο κοινός πόνος έχει μετατραπεί σε κραυγή στους δρόμους. Για τέσσερις ημέρες, ο λαός ξεσηκώθηκε, όχι για να παραπονεθεί, αλλά για να απαιτήσει αλλαγή», έγραψε στο Instagram.

«Αυτή η επανάσταση είναι μια θέληση που αποφάσισε να επιμείνει, να προχωρήσει μπροστά και να προωθήσει την ιστορία», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης, αντίπαλος του ιρανικού καθεστώτος. «Όταν δεν μένει τίποτα να χάσεις,, ο φόβος εξαφανίζεται. Οι φωνές ενώνονται, η σιωπή σπάει και η επιστροφή είναι αδύνατη», συνέχισε ο Παναχί.

Σήμερα, ο γενικός εισαγγελέας προειδοποίησε ότι η ιρανική δικαστική εξουσία θα επιδείξει «αυστηρότητα» αν οι διαδηλώσεις εργαλειοποιηθούν με σκοπό την αποσταθεροποίηση.

«Από δικαστική άποψη, οι ειρηνικές διαδηλώσεις για την υπεράσπιση των μέσων διαβίωσης (…) είναι κατανοητές», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μοβαχέντι-Αζάντ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Κάθε απόπειρα μετατροπής των οικονομικών διαδηλώσεων σε εργαλείο ανασφάλειας, καταστροφής των δημοσίων αγαθών ή υλοποίησης σεναρίων κατασκευασμένων στο εξωτερικό θα συνοδευθεί από νόμιμη, αναλογική και αυστηρή απάντηση», προειδοποίησε.

Αντιδρώντας στο κίνημα διαμαρτυρίας, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ακούει τις «θεμιτές διεκδικήσεις» των διαδηλωτών.

Φοιτητικές εξεγέρσεις σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια της Τεχεράνης

Υπενθυμίζεται ότι, χθες Τρίτη, ξέσπασαν φοιτητικές διαδηλώσεις σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων IRNA και ILNA.

Προηγουμένως, ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν είχαν αναφέρει νέες διαδηλώσεις, παρόλο που σχολεία, τράπεζες και δημόσιοι φορείς έκλεισαν με εντολή των αρχών σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα λόγω του κρύου καιρού και για εξοικονόμηση ενέργειας.

Αυτό το κίνημα ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής, σε αυτό το στάδιο, δεν θυμίζει τις μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες που συγκλόνισαν το Ιράν στα τέλη του 2022, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής γυναίκας, που πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Ο θάνατός της, μετά από σύλληψη επειδή φέρεται να μην φορούσε σωστά την μαντίλα της, κατά παράβαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα του Ιράν, πυροδότησε κύμα οργής κατά το οποίο σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Μοσάντ: Καλεί τους Ιρανούς διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους - «Είμαστε μαζί σας»

Παράλληλα, η ισραηλινή Μοσάντ προσκάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και τους διαβεβαίωσε για την παρουσία της μαζί τους «επί τόπου», καθώς οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έχουν επεκταθεί από χθες σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια.

«Βγείτε μαζί στους δρόμους. Ήρθε η ώρα. Είμαστε μαζί μας», δηλώνουν μέσω του λογαριασμού τους στο Χ οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ που απευθύνονται στη γλώσσα φαρσί στους Ιρανούς διαδηλωτές.

«Όχι μόνο από μακριά ή με λόγια. Είμαστε επίσης μαζί σας επί τόπου», αναφέρεται στο μήνυμα που μεταδόθηκε στα εβραϊκά από τον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.

Το μήνυμα απευθύνεται λίγες ημέρες μετά την συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τις συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε προειδοποίηση στο Ιράν για νέα πλήγματα αν η Τεχεράνη αποκαταστήσει τα πυρηνικά και τα βαλλιστικά της προγράμματα.

Το Ιράν, που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, κατηγορεί διαχρονικά το εβραϊκό κράτος για επιχειρήσεις σαμποτάζ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και για τις δολοφονίες Ιρανών στρατιωτικών, πολιτικών και επιστημόνων.

Η Μοσάντ έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες την ικανότητά της να διεισδύει στα άδυτα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν και το Ισραήλ διεξήγαγαν τον Ιούνιο πόλεμο 12 ημερών που ξεκίνησε με μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση κατά στρατιωτικών, πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και κατοικημένων περιοχών.

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα ισραηλινά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, drones τα οποία είχαν εισέλθει στο Ιράν εκ των προτέρων, πύραυλοι και μαχητικά αεροσκάφη.

Τον Ιούλιο 2024, το Ιράν ταπεινώθηκε από την δολοφονία από το Ισραήλ στην Τεχεράνη του Ισμαΐλ Χανίγιε, πολιτικού ηγέτη της Χαμάς.