Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας

Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε την Πέμπτη την απαγόρευση των κινεζικών αεροπορικών εταιρειών να πετούν πάνω από τη Ρωσία σε δρομολόγια από και προς τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η μείωση του χρόνου πτήσης που επιτρέπει αυτή η πρακτική θέτει τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες σε μειονεκτική θέση.

Η πρόταση αποτελεί μια ακόμη κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και ανακοινώθηκε μετά την απόφαση του Πεκίνου την Πέμπτη να ενισχύσει τους ελέγχους για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, που είναι ζωτικής σημασίας για ορισμένες αμερικανικές εταιρείες.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες επικρίνουν εδώ και καιρό την απόφαση να επιτρέπεται στις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τον ρωσικό εναέριο χώρο στις πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αυτό τους δίνει το πλεονέκτημα της μείωσης του χρόνου πτήσης και της κατανάλωσης λιγότερου καυσίμου, μειώνοντας έτσι το κόστος.

Η Ρωσία έχει απαγορεύσει στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες και σε πολλές άλλες ξένες αεροπορικές εταιρείες να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της, ως αντίποινα για την απαγόρευση των ρωσικών πτήσεων πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ουάσιγκτον τον Μάρτιο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες δεν ίσχυσε η απαγόρευση και έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα για να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους σε σύγκριση με τις άλλες αεροπορικές εταιρείες στις διεθνείς διαδρομές.

Το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη στην προτεινόμενη εντολή του ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι «άδικη και έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών».

Η τρέχουσα πρόταση για την εφαρμογή του περιορισμού πτήσεων σε άδειες ξένων αερομεταφορέων που έχουν εκδοθεί από τις ΗΠΑ δεν ισχύει για πτήσεις αποκλειστικά μεταφοράς φορτίου, πρόσθεσε.

Οι μετοχές των τριών μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών της Κίνας που είναι εισηγμένες στην ηπειρωτική Κίνα σημείωσαν μικρή πτώση την Παρασκευή. Η Air China σημείωσε πτώση 1,3%, η China Southern πτώση 1,8% και η China Eastern πτώση 0,3% μέχρι το μεσημέρι. Οι κρατικές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες από την πανδημία, σημειώνοντας ετήσιες ζημίες για πέντε συνεχόμενα έτη.

Η πρόταση να απαγορευτεί στις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες η χρήση του ρωσικού εναέριου χώρου στις πτήσεις προς τις ΗΠΑ έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον για μια σειρά οικονομικών ζητημάτων.

Η Boeing βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών στην Κίνα, κάτι που αποτελεί σημαντική πρόοδο για την εταιρεία στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αεροπορικών μεταφορών στον κόσμο, όπου οι παραγγελίες έχουν σταματήσει εν μέσω των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν στη Ν. Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου.

Το Υπουργείο Μεταφορών δίνει στις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες δύο ημέρες για να απαντήσουν στην πρότασή του και δήλωσε ότι η τελική απόφαση θα τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο τον Νοέμβριο.