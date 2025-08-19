Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι η θέση του Ισραήλ για μια συνολική εκεχειρία στη Γάζα και συμφωνία απελευθέρωσης όλων των ομήρων παραμένει αμετάβλητη, μία ημέρα μετά την αποδοχή από τη Χαμάς μιας μερικής συμφωνίας, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Ισραηλινός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι «η πολιτική του Ισραήλ είναι συνεπής και δεν έχει αλλάξει. Το Ισραήλ απαιτεί την απελευθέρωση και των 50 ομήρων σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της αποφασιστικής ήττας της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω».

Η δήλωση αυτή ακολουθεί την παρόμοια τοποθέτηση που έκανε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, όταν έγινε γνωστό πως η Χαμάς αποδέχεται την πρόταση που παρουσίασαν οι διαμεσολαβητές στο Κάιρο.

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το Ισραήλ προχωρά σε σχέδια διεύρυνσης της στρατιωτικής εκστρατείας στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς βρίσκεται «υπό τεράστια πίεση».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Ιερουσαλήμ θα δεχθεί μόνο μια συνολική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, τη διατήρηση του ισραηλινού ελέγχου ασφαλείας και την ανάθεση της διακυβέρνησης σε φορέα διαφορετικό από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι ο Νετανιάχου δεν έχει δημοσίως απορρίψει τη μερική συμφωνία που προωθείται μέσω Αράβων μεσολαβητών, γεγονός που δείχνει ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.