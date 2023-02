Σεισμός στην Τουρκία

Viral έχει γίνει η εικόνα από ένα κτίριο στην τουρκική πόλη Αντιγιαμάν που στέκει μεν όρθιο, άλλα λόγω του σεισμού έχει μετατοπιστεί πάνω σε τρία παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Το αξιοσημείωτο, ότι τα ΙΧ, που δεν συνεθλίβησαν τελείως, λειτούργησαν ως κολώνες σταθεροποίησης του κτίσματος.

Και αυτό το γεγονός είναι μόνο ένα από τα χιλιάδες στην Τουρκία που αποκαλύπτει το μέγεθος των εγκληματικών κατασκευαστικών αυθαιρεσιών σε περιοχές που ήταν γνωστό ότι ήταν σεισμογενείς και κοντά στο ρήγμα της Ανατολίας, όπως ανέφερε η ΕΡΤ.

Buildings collapsed on parked vehicles in Adıyaman after earthquakes hit multiple provinces of Türkiye https://t.co/fYxB8Qu1e4



📸: Özkan Bilgin pic.twitter.com/rFJqo3yadJ