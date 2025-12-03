Κροατία: Αντιμέτωποι με φυλάκιση και πρόστιμο βρίσκονται εννέα κατηγορούμενοι για φασιστικό χαιρετισμό

Εννέα Κροάτες κατηγορούνται ότι έκαναν φασιστικό χαιρετισμό προκειμένου να προκαλέσουν διαδηλωτές που συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ακροδεξιάς στη Ριέκα, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της κροατικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι φέρονται να έκαναν τον φασιστικό χαιρετισμό των Ούστασε, του κροατικού κινήματος που υποστηρίχθηκε από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και ευθύνεται για την εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Κατηγορήθηκαν για διασάλευση της δημόσιας τάξης και για το σύνθημα «Για την πατρίδα, έτοιμοι» (σ.σ. των Ούστασε) που φώναξαν υψώνοντας το δεξί τους χέρι, σύμφωνα με την ενημέρωση από την κροατική αστυνομία. Εφόσον καταδικαστούν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης έως και 30 ημερών και πρόστιμο 4.000 ευρώ.

Οι εννέα κατηγορούμενοι ήταν μέρος μιας ομάδας αρκετών δεκάδων διαδηλωτών που διέκοψε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άνοδο της ακροδεξιάς ρητορικής και της βίας. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν ευρέως σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των συγκεντρωμένων, τραυματίζοντας δύο εξ αυτών.

Πολιτικοί αναλυτές προειδοποίησαν πρόσφατα για τη διάδοση υπερεθνικιστικής ρητορικής και την άνοδο του ιστορικού αναθεωρητισμού στην Κροατία.

Η συναυλία που έδωσε τον Ιούλιο στο Ζάγκρεμπ ο ροκ σταρ Μάρκο «Τόμσον» Πέρκοβιτς – γνωστός για τους φασιστικούς χαιρετισμούς του επί σκηνής – προσέλκυσε 450.000 θεατές, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να παρακολουθεί τις πρόβες και να αναρτά selfie με τον τραγουδιστή.