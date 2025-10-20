Κρεμλίνο: Στη Βουδαπέστη η Σύνοδος Κορυφής Τραμπ-Πούτιν, λόγω της καλής σχέσης με τον Όρμπαν

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τόπος διεξαγωγής της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν διατηρεί θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και εποικοδομητικές σχέσεις με τον Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η προετοιμασία για τη σύνοδο βρίσκεται μόλις στο αρχικό της στάδιο και ότι ο στόχος της είναι να προωθήσει μια λύση στη σύγκρουση στην Ουκρανία και να αναπτύξει τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters.