Κρεμλίνο σε Τραμπ: Δεν υπάρχουν συνωμοσίες εναντίον των ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συνωμοτούσε με τον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας και τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και υπαινίχθηκε ότι ίσως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειρωνικός με την κριτική του.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και υπαινίχθηκε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούσαν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ερωτηθείς από τη ρωσική κρατική τηλεόραση για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ είπε ότι ο Τραμπ ίσως ήταν ειρωνικός.

«Θα ήθελα να πω ότι κανείς δεν συνωμοτεί, κανείς δεν σχεδιάζει τίποτα, δεν υπάρχουν συνωμοσίες», είπε ο Ουσάκοφ.

Ο Σι προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ ειρήνης ή πολέμου, σε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την Τετάρτη, πλαισιωμένος από τον Πούτιν και τον Κιμ σε μια άνευ προηγουμένου επίδειξη δύναμης.