Κρεμλίνο για ουγγρικές εκλογές: Ελπίζουμε σε «ρεαλιστικούς δεσμούς» με τη νέα ηγεσία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα πως ελπίζει να συνεχίσει τους «άκρως ρεαλιστικούς δεσμούς» του με τη νέα πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας, αφού ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ένας στενός εταίρος της Ρωσίας, ηττήθηκε στις βουλευτικές εκλογές από τον αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Ο Όρμπαν, ένας βετεράνος εθνικιστής ηγέτης, έχασε την εξουσία από τον Μάγιαρ και το κεντροδεξιό κόμμα του Tisza ⁠σε μια εκλογική αναμέτρηση χθες, έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία, ένα πλήγμα για τους συμμάχους του στη Ρωσία και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ουγγαρία έκανε την επιλογή της και εμείς σεβόμαστε αυτήν την επιλογή», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τους άκρως ρεαλιστικούς δεσμούς μας με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας.

Σημειώσαμε τη δήλωση Μάγιαρ σχετικά με τη βούλησή του να δεσμευτεί στον διάλογο. Φυσικά, αυτό θα είναι επωφελές τόσο για τη Μόσχα όσο και για τη Βουδαπέστη».