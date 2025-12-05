Κρεμλίνο: Δηλώνει έτοιμο να προχωρήσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για ειρήνη στο Ουκρανικό

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει τη συνεργασία με την τρέχουσα αμερικανική ομάδα.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε πεντάωρες συνομιλίες με δύο απεσταλμένους των ΗΠΑ την Τρίτη το βράδυ, κατά τις οποίες, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, αποδέχθηκε ορισμένα στοιχεία, αλλά όχι όλα, του ειρηνευτικού σχεδίου που συνέταξαν οι ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Πούτιν επανέλαβε το αίτημα της Ρωσίας για πλήρη έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η Μόσχα θα καταλάβει την περιοχή με τη βία, εάν οι ουκρανικές δυνάμεις δεν αποσυρθούν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο, δήλωσε ότι η συνάντηση αυτής της εβδομάδας ήταν «αρκετά καλή», αλλά ότι η πορεία προς το μέλλον παραμένει ασαφής.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες της Τρίτης, δήλωσε την Παρασκευή στο πρακτορείο ειδήσεων Zvezda: «Κατά τη γνώμη μου, σημειώνουμε πρόοδο στις κύριες διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχει ο πρόεδρός μας. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την αμερικανική ομάδα».

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο αναμένει «την αντίδραση των Αμερικανών συναδέλφων μας» στις συνομιλίες της Τρίτης.

Η Ουκρανία επιθυμεί άμεση κατάπαυση του πυρός και κατηγορεί τον Πούτιν ότι το ενδιαφέρον του για ειρηνευτικές συνομιλίες είναι ψεύτικο, ενώ παράλληλα συνεχίζει τον πόλεμο. Ταυτόχρονα, το Κίεβο φοβάται ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα καταλήξουν σε συμφωνία που θα την αναγκάσει να αποδεχτεί εξαιρετικά δυσμενείς όρους και θα την αφήσει ευάλωτη σε νέα επίθεση από τη Ρωσία στο μέλλον.

Η Ουκρανία θέλει «πραγματική ειρήνη, όχι κατευνασμό» με τη Ρωσία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας την Πέμπτη.

Η Ρωσία δηλώνει ότι επιδιώκει το τέλος του πολέμου, αλλά θα επιτύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα αν δεν μπορεί να τους επιτύχει με διπλωματικά.