To Κρεμλίνο αρνείται τους ισχυρισμούς Τουσκ για το ότι ο Επστάιν ήταν πράκτορας της Ρωσίας

Η κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν αρνήθηκε την Πέμπτη τους ισχυρισμούς της Πολωνίας για το ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν μπορεί να ήταν πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Το Reuters υπενθυμίζει πως την Τρίτη ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα ξεκινήσει έρευνα για τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ του Επστάιν και των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, καθώς και για τυχόν επιπτώσεις στην Πολωνία.

Ο Τουσκ δεν παρέθεσε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τις ισχυρισμούς του, αν και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης έχουν αμφισβητήσει τις τελευταίες ημέρες αν ο Επστάιν ήταν πράκτορας της Ρωσίας που συλλέγει ενοχοποιητικό υλικό για τους πλούσιους και ισχυρούς.

Ερωτηθείς από το Reuters σχετικά με τις δηλώσεις του Τουσκ και τις αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Θα ήθελα να αστειευτώ σχετικά με τέτοιες αναφορές, αλλά ας μην χάνουμε το χρόνο μας».

Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι οι ισχυρισμοί για σύνδεση μεταξύ του Επστάιν και των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών προωθούνται σαφώς στη δημόσια σφαίρα για να αποσπάσουν την προσοχή από ένα σκάνδαλο που, όπως λένε, έχει αποκαλύψει την υποκρισία των ισχυρών ανδρών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Στα αρχεία για τον Επστάιν που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Ρωσία αναφέρεται χιλιάδες φορές.

Αναφέρουν επίσης ότι μερικές από τις νεαρές γυναίκες με τις οποίες είχε επαφή ο Επστάιν ήταν από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας 26χρονης γυναίκας που ήθελε ο Επστάιν να συστήσει στον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Κάρολου της Βρετανίας.