Κουρσκ: Οι Ρώσοι αιφνιδίασαν τις ουκρανικές δυνάμεις - Τους επιτέθηκαν μέσα από αγωγό φυσικού αερίου

Πλήρης ήταν ο αιφνιδιασμός των Ουκρανικών δυνάμεων από Ρώσους κομάντος στην περιοχή του Κουρσκ, οι οποίοι κατόρθωσαν να επιτεθούν μέσα από αγωγούς φυσικού αερίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Μέσα από αγωγό φυσικού αερίου φέρονται να αιφνιδίασαν τις ουκρανικές δυνάμεις οι Ρώσοι στην περιοχή του Κουρσκ, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο φιλορώσους μπλόγκερς.

Σύμφωνα με φιλορωσικά πολεμικά ιστολόγια που επικαλείται το Reuters, οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις διείσδυσαν για μίλια μέσω ενός μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου κοντά στην πόλη Σούτζα, σε μια προσπάθεια να αιφνιδιάσουν τις ουκρανικές δυνάμεις, στο πλαίσιο μεγάλης επίθεσης για την εκδίωξη των Ουκρανών στρατιωτών από τη δυτική ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Βίντεο και φωτογραφίες κυκλοφορούν στα social media, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

