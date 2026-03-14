Κουβέιτ: «Πολλά drones» έπληξαν το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα το βράδυ το αεροδρόμιο της πόλης του Κουβέιτ, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας, καθώς το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου σε απάντηση στην αμερικανοισραηλινή επίθεση.

«Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγινε στόχος πολυάριθμων drones απόψε το βράδυ, τα οποία χτύπησαν το σύστημα επιτήρησης ραντάρ», ανακοίνωε η υηπηρεσία, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.

Φρουροί της Επανάστασης: Ξεκίνησε το 50ο «κύμα επιχειρήσεων» εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δηλώνει ότι ξεκίνησε το «50ο κύμα» επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Η επιχείρηση αυτή «διεξήχθη κατά των βάσεων του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αλ-Νταφρά και Φουτζάιρα, στο Μπαχρέιν: Τζουφάιρε και τον 5ο Ναυτικό Στόλο, στο Κουβέιτ: Αλί Σαλέμ και στην Ιορδανία: Αλ-Αζράκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Στόχος της ήταν επίσης «ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης που βρίσκονται στην περιοχή και διαδραμάτιζαν προστατευτικό ρόλο για το Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση.