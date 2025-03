Κόστα: Σταθερή μας δέσμευση η επανένωση της Κύπρου βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ

Τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ για την επανένωση της Κύπρου, μέσω μιας συνολικής διευθέτησης στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο Αντόνιο Κόστα αναφέρει τα εξής:

«Πλήρης υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις συνομιλίες επίλυσης του Κυπριακού που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στη Γενεύη.

Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας δέσμευση για την επανένωση της Κύπρου, μέσω μιας συνολικής διευθέτησης, στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παίξει το ρόλο της και να εντείνει τις προσπάθειές της για να στηρίξει αυτή τη διαδικασία».

Full support for the @UN Secretary-General's efforts on the Cyprus settlement talks taking place today and tomorrow in Geneva.



We reiterate our firm commitment to the reunification of Cyprus, through a comprehensive settlement on the basis of a bizonal and bicommunal federation…