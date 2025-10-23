Κόστα: Η ΕΕ έτοιμη να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 και το 2027

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συμφωνήσουν την Πέμπτη για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας το 2026 και το 2027, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Σήμερα θα λάβουμε την πολιτική απόφαση που θα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας έως το 2026 και το 2027», ανέφερε ο Κόστα πριν από τη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

Όπως πρόσθεσε, «συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τεχνική πλευρά των λύσεων, αλλά το σημαντικότερο είναι η πολιτική απόφαση».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, χαιρέτισε τα νέα πακέτα κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάλεσε για εντατικοποίηση της πίεσης προκειμένου να εξαναγκαστεί η Ρωσία να διαπραγματευθεί κατάπαυση του πυρός.

«Το 19ο πακέτο είναι πολύ σημαντικό... αλλά και οι αμερικανικές κυρώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Είναι ένα θετικό μήνυμα προς άλλες χώρες να συμμετάσχουν στο καθεστώς κυρώσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής.