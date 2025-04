Κόστα: Εγκληματική η πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Σούμι

Εξοργισμένος από την εγκληματική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο κέντρο της πόλης Σούμι, δηλώνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ειδικότερα, ο Αντόνιο Κόστα, μετά την πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Σούμι που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ όπου σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ρωσία συνεχίζει την εκστρατεία της βίας, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι αυτός ο πόλεμος υπάρχει και διαρκεί μόνο επειδή η Ρωσία το επιλέγει».

Επίσης, τονίζει ότι «οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Μακρόν: Η επίθεση στο Σούμι υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη επιβολής παύσης του πυρός στην Ουκρανία

Παράλληλα, την επείγουσα ανάγκη επιβολής μιας παύσης του πυρός από τη Ρωσία στην Ουκρανία υπογραμμίζει η ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, όπως έγραψε την Κυριακή στην πλατφόρμα X (πρώην Twiiter) ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν, μετά το πυραυλικό πλήγμα στην καρδιά της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, που σκότωσε τουλάχιστον 32 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 83.

«Ο καθένας γνωρίζει ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί αυτόν τον πόλεμο. Σήμερα, είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί να συνεχίσει με τον πόλεμο, δείχνοντας την περιφρόνησή της για την ανθρώπινη ζωή, το διεθνές δίκαιο, αλλά και τις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Κάλας: Το χτύπημα στην Ουκρανία είναι ακόμη ένα παράδειγμα της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων - Στους 32 οι νεκροί

Από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, έκανε λόγο για ακόμη ένα «φρικτό» παράδειγμα της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, τη στιγμή που η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

«Σπαρακτικές οι σκηνές από το Σούμι σήμερα το πρωί, καθώς οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για την Κυριακή των Βαΐων μόνο και μόνο για να συναντήσουν ρωσικούς πυραύλους. Φρικτό παράδειγμα της εντατικοποίησης των επιθέσεων από τη Ρωσία, ενώ η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Οι σκέψεις μου είναι με τον ουκρανικό λαό σήμερα.», δήλωσε η Κάγια Κάλας, μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

Μελόνι: Φρικτή και άνανδρη η Ρωσική επίθεση στην Ουκρανική πόλη Σούμι

«Την ιερή ημέρα της Κυριακής των Βαΐων, άλλη μια φρικτή και άνανδρη ρωσική επίθεση έλαβε χώρα στο Σούμι, με θύματα για άλλη μια φορά αθώους πολίτες, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και παιδιά», υπογραμμίζει με γραπτή ανακοίνωση η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Συγκεκριμένα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι:

«Καταδικάζουμε σθεναρά αυτή την απαράδεκτη βία, η οποία έρχεται σε αντίθεση με κάθε πραγματική δέσμευση για ειρήνη, που προωθείται από τον Πρόεδρο Τραμπ και υποστηρίζεται σταθερά από την Ιταλία, μαζί με την Ευρώπη και άλλους διεθνείς εταίρους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στα θύματα, στις οικογένειές τους και σε όλο τον ουκρανικό λαό. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να σταματήσει αυτή η βαρβαρότητα».