Yψηλόβαθμος στρατηγός της Κίνας κατηγορείται ότι διέρρευσε πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας στις ΗΠΑ και ότι αποδέχθηκε δωροδοκίες για επίσημες πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν λεπτομέρειες από υψηλού επιπέδου ενημέρωση σχετικά με τις κατηγορίες, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό της δημοσίευμα η Wall Street Journal.

Η ενημέρωση, στην οποία παρευρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου μερικοί από τους κορυφαίους αξιωματικούς του στρατού, πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Κίνας ανακοινώσει με εντυπωσιακό τρόπο την έναρξη έρευνας για τον στρατηγό Τζανγκ Γιουξιά, που θεωρούνταν κάποτε ο πιο αξιόπιστος στρατιωτικός σύμβουλος του ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Η ανακοίνωση έδινε λίγες λεπτομέρειες πέραν της διερεύνησης σοβαρών παραβιάσεων της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

Όμως, σύμφωνα μεπληροφορίες, ο Τζανγκ ερευνάται για υποτιθέμενη δημιουργία πολιτικών δικτύων επιρροής που υπονομεύουν την ενότητα του κόμματος, καθώς και για κατάχρηση εξουσίας στο ανώτατο στρατιωτικό όργανο λήψης αποφάσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, γνωστό ως Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης την εποπτεία του σε έναν ισχυρό οργανισμό υπεύθυνο για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Άτομα που γνώριζαν την ενημέρωση ανέφεραν ότι ο Τζανγκ κατηγορείται ότι αποδέχθηκε τεράστια ποσά χρημάτων σε αντάλλαγμα για επίσημες προαγωγές στο σύστημα αυτό μεγάλης προϋπολογιστικής κλίμακας.

Η πιο σοκαριστική κατηγορία που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα ίδια άτομα, ήταν ότι ο Τζανγκ διέρρευσε κρίσιμα τεχνικά δεδομένα για τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ.

Μερικά στοιχεία εναντίον του Τζανγκ προέρχονταν από τον Γκου Τζουν, πρώην γενικό διευθυντή της China National Nuclear Corp., μιας κρατικής εταιρείας που εποπτεύει όλες τις πτυχές των πολιτικών και στρατιωτικών πυρηνικών προγραμμάτων της Κίνας, δήλωσαν τα άτομα που γνώριζαν την ενημέρωση. Το Πεκίνο ανακοίνωσε έρευνα για τον Γκου τη Δευτέρα, για υποψία σοβαρών παραβιάσεων της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Σαββάτου, οι Αρχές αποκάλυψαν ότι η έρευνα για τον Γκου συνέδεσε τον Τζανγκ με παραβίαση ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα της Κίνας, σύμφωνα με τα άτομα που γνώριζαν την ενημέρωση.

Σε δήλωση στο Wall Street Journal, ο Λιου Πενγκγιού, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι η απόφαση του κόμματος να ερευνήσει τον Τζανγκ υπογραμμίζει ότι η ηγεσία διατηρεί «πλήρη κάλυψη και μηδενική ανοχή στην καταπολέμηση της διαφθοράς».

Όπως ο Σι, ο Τζανγκ, μέλος του ελίτ Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, είναι ένας από τους «πριγκιπικούς» της Κίνας, όπως είναι γνωστοί οι απόγονοι επαναστατικών γηραιών και υψηλόβαθμων κομματικών αξιωματούχων. Ο πατέρας του Τζανγκ πολέμησε μαζί με τον πατέρα του Σι κατά τον Κινεζικό εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε τις κομμουνιστικές δυνάμεις του Μάο στην εξουσία το 1949, και αμφότεροι οι άνδρες ανέβηκαν αργότερα σε ανώτατους ρόλους.

Η εσωτερική ενημέρωση του Σαββάτου συνδέει επίσης την πτώση του Τζανγκ με την προαγωγή του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού. Ο Τζανγκ φέρεται να βοήθησε στην άνοδο του Λι με αντάλλαγμα μεγάλες δωροδοκίες, δήλωσαν οι πηγές.

Οι Αρχές έχουν ήδη κατασχέσει κινητές συσκευές από αξιωματικούς που ανέβηκαν στις τάξεις μαζί με τον Τζανγκ και τον στρατηγό Λιου Τζενλί, επικεφαλής του Τμήματος Κοινής Στρατιωτικής Διοίκησης, για τον οποίο επίσης ανακοινώθηκε έρευνα το Σάββατο, δήλωσαν μερικά άτομα, καθώς χιλιάδες αξιωματικοί με συνδέσεις με τους δύο γίνονται πιθανά στόχοι.