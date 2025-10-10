Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σχολίασε τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης, τονίζοντας ότι το βραβείο αποτελεί «αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων» και κάλεσε σε ενότητα για την ολοκλήρωση του στόχου της «κατάκτησης της ελευθερίας».

Η Ματσάδο, σε μήνυμά της μετά την ανακοίνωση της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης, υπογράμμισε ότι η διεθνής αυτή διάκριση δεν αφορά μόνο το πρόσωπό της, αλλά ολόκληρο τον λαό της Βενεζουέλας που, όπως είπε, «παλεύει επί χρόνια για ελευθερία και δημοκρατία».

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

«Αυτή η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων είναι ένα κίνητρο για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία», έγραψε χαρακτηριστικά η Ματσάδο, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η χώρα βρίσκεται «στο κατώφλι της νίκης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συμμάχους της Βενεζουέλας στη διεθνή σκηνή, τονίζοντας ότι «περισσότερο από ποτέ» στηρίζει τις ελπίδες της «στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου», που – όπως σημείωσε – αποτελούν «τους κύριους συμμάχους».

Η Ματσάδο έκλεισε το μήνυμά της αφιερώνοντας το βραβείο «στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Τραμπ, για τη σταθερή και αποφασιστική του στήριξη στην υπόθεσή μας».

Η αντίδρασή της όταν έμαθε ότι είναι η νικήτρια του Νόμπελ (vid)

«Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας» είπε, παράλληλα όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα από το τηλεφώνημα, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε, του γραμματέα της επιτροπής του Νόμπελ, του Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, ο οποίος την ενημέρωσε ότι κέρδισε το βραβείο.