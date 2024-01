Κωνσταντινούπολη: Τουλάχιστον ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε καθολική εκκλησία

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε καθολική εκκλησία στον Βόσπορο το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το συμβάν υπάρχει ένας νεκρός.

Oι πρώτες πληροφορίες του T24 αναφέρουν ότι δύο άτομα μπήκαν στην εκκλησία Σάντα Μαρία, στην ευρωπαίκή πλευρά του Βοσπόρου, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό τους με full face μάσκες και πυροβολήσαν. Ο κόσμος έπεσε στο πάτωμα για να προφυλαχθεί. Επι τόπου σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

⚡️ An armed attack occurred in a Catholic church in Istanbul during prayer, one person was wounded, local media write. Video from social networks. pic.twitter.com/UBxg95Dpnj