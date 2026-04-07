Κωνσταντινούπολη: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο - Ενδείξεις για σχέσεις με το ISIS (vids)

Νέα στοιχεία για την ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη έδωσαν στη δημοσιότητα Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ρίχνοντας φως στην ταυτότητα και τη δράση των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με τις αρχές, και οι τρεις δράστες έχουν πλέον εξουδετερωθεί, ενώ από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί.

Οι έρευνες εστιάζουν στις πιθανές διασυνδέσεις και στα κίνητρα των δραστών, με την επίθεση να αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Όπως έγινε γνωστό, ένας εκ των δραστών έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών.

Undercover Turkish officer drops to the ground and fires from beneath a vehicle, wounding the attacker in the leg near Israeli Consulate in Istanbul. pic.twitter.com/4fCroLOotS — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αποκάλυψε κρίσιμα στοιχεία για το υπόβαθρο των δραστών. Ανέφερε ότι είχαν μετακινηθεί στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ με ενοικιαζόμενο όχημα, ενώ πρόσθεσε ότι ένας εξ αυτών φέρεται να είχε σχέσεις με θρησκευτική οργάνωση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι συνδέεται με το ISIS. Παράλληλα, ένας από τους δύο που είναι αδέλφια φέρεται να είχε εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών στο παρελθόν.

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 7, 2026

Σε επίπεδο Δικαιοσύνης, οι διαδικασίες κινήθηκαν άμεσα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, ανακοίνωσε ότι η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης όρισε έναν αντεισαγγελέα και δύο εισαγγελείς, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως υπογράμμισε, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι το περιστατικό δεν πρόκειται να επηρεάσει τη στάση της χώρας απέναντι στην τρομοκρατία. Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Ντουράν, ξεκαθάρισε ότι η επίθεση δεν θα ανακόψει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας στην αντιμετώπιση κάθε απειλής, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Turkey's Justice Minister says prosecutors have been dispatched to the Israeli Consulate in Istanbul after gunfire was reported nearby and an investigation is underway.



Israel says the building was empty. There are reportedly no Israeli diplomats in Turkey right now.

Το κίνητρο των επιτιθέμενων

Σύμφωνα με τον Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπο του AKP, του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, η επίθεση θα μπορούσε να συνδέεται με την «πληγή του κύρους της Τουρκίας», η οποία θεωρείται ως ένα «ασφαλές και σταθερό μέρος στην περιοχή» εν μέσω του πολέμου.

«Όταν συμβαίνει μια τέτοια επίθεση, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ποιον ωφελεί αυτή η ενέργεια, και σίγουρα δεν είναι η Τουρκίας», ανέφερε.

Ένα δεύτερο πιθανό κίνητρο των δραστών είναι η εμπλοκή της Τουρκίας στη συνεχιζόμενη περιφερειακή σύγκρουση, ενώ ένα τρίτο αφορά τη φήμη της Κωνσταντινούπολης ως πόλης διπλωματικού μεσολαβητή, δεδομένου ότι εκεί έχουν πραγματοποιηθεί πολλές προσπάθειες διαμεσολάβησης, πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

Παρά ταύτα, ο Τσελίκ τόνισε ότι η επίθεση της Τρίτης πρέπει να θεωρηθεί ξεχωριστή από το ιστορικό πλαίσιο της Τουρκίας, η οποία αυτή τη στιγμή διανύει περίοδο «χωρίς τρομοκρατία». Πρόκειται για μια προσπάθεια «ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων της τρομοκρατίας εντός της χώρας και στην ευρύτερη περιοχή», όπως εξήγησε, αναφερόμενος στον πρόσφατο αφοπλισμό του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) και στις αλλαγές στη γειτονική Συρία.

Το ιστορικό της τρομοκρατικής επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους δράστες προσέγγισε με όχημα την περιοχή του προξενείου στο Λεβέντ και άνοιξε πυρ από απόσταση περίπου 70 μέτρων. Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα, ενώ ισχυρές ενισχύσεις κατέφθασαν στο σημείο.

Το βίντεο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters κατέγραψε έναν αστυνομικό να τραβάει όπλο και να παίρνει θέση προστασίας ενώ ακούγονταν πυροβολισμοί, ενώ ένα άτομο εθεάθη καλυμμένο με αίμα.

Η περιοχή γύρω από το κτίριο του προξενείου είναι πυκνοκατοικημένη και στεγάζει πολλές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών, με «χιλιάδες» εργαζόμενους σε κοντινή απόσταση, δήλωσε εκπρόσωπος από την τουρκική αστυνομία.

Το ισραηλινό προξενείο στεγάζεται στον έβδομο όροφο του Yapi Kredi Plaza, στην οδό Buyukdere, στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης. «Ο αυτόπτης μάρτυρας με τον οποίο μίλησα απλώς κάπνιζε με τον συνάδελφό του, όταν τρία άτομα έφτασαν με αυτοκίνητο, προσπάθησαν να ανοίξουν πυρ και η ασφάλεια ανταπέδωσε τα πυρά», περιέγραψε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι στο κτίριο του προξενείου στην Κωνσταντινούπολη δεν υπηρετούν Ισραηλινοί διπλωμάτες, όπως και στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στις διπλωματικές αποστολές είναι κατά κύριο λόγο ντόπιοι υπάλληλοι, πρόσθεσε.

Παρά ταύτα, τόσο το Ισραήλ όσο και η Τουρκία καταδίκασαν άμεσα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «σχετικό με την τρομοκρατία».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τέτοιες ενέργειες. Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών ευχαρίστησε τις τουρκικές αρχές για την άμεση κινητοποίησή τους, τονίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν θα επηρεάσει τη στάση της χώρας.