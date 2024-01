Κωνσταντινούπολη: Διαδηλώσεις «κατά της τρομοκρατίας του PKK και του Ισραήλ»

«Θάνατος στο Ισραήλ» ήταν ένα από τα ακραία συνθήματα που φώναζαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πλημμυρίζοντας σήμερα Πρωτοχρονιά τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, για να διαδηλώσουν κατά της «τρομοκρατίας του PKK και του Ισραήλ» και υπέρ των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραδοσιακός υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης, έχει υιοθετήσει σκληρή ρητορική εναντίον του Ισραήλ, καταγγέλλοντας επίσης την υποστήριξη των ΗΠΑ στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και ένας τους γιους του Τούρκου προέδρου.

