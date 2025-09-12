Κομισιόν: Προχωρά σε αναθεώρηση των στόχων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2035

Η Κομισιόν θα προχωρήσει σε αναθεώρηση των στόχων της για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2035 στο τέλος του τρέχοντος έτους, αντί για το 2026, σύμφωνα με πηγές της ΕΕ την Παρασκευή, μετά τη συνάντηση του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της Ένωσης με στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας για να συζητήσουν το μέλλον του κλάδου.

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση κατά 100% των εκπομπών CO2 για τα καινούργια αυτοκίνητα και φορτηγά έως το 2035, κάτι που οι ομάδες του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν χαρακτηρίσει ως μη εφικτό.

Ο στόχος αυτός έχει θεωρηθεί ως το τέλος των κινητήρων εσωτερικής καύσης στα νέα οχήματα.

Η αναθεώρηση θα εξετάσει ειδικά τα φορτηγά, σύμφωνα με μέλος της ομάδας του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Επιτροπής Stephane Sejourne.

Τα ηλεκτρικά φορτηγά κατέχουν μερίδιο αγοράς μόλις 8,5% του συνόλου των νέων φορτηγών που πωλούνται στην ΕΕ, περίπου το μισό του μεριδίου των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι λεπτομέρειες της νέας πρότασης για τον στόχο του 2035 δεν είναι ακόμη σαφείς, αλλά πιθανόν θα περιλαμβάνει καύσιμα με ουδέτερο ισοζύγιο CO2, όπως τα βιοκαύσιμα, τα οποία μπορούν να συνεχίσουν να τροφοδοτούν κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο ή συστήματα επέκτασης αυτονομίας.

Η Κομισιόν θα υποβάλει επίσης πρόταση για τη θέσπιση νέας κανονιστικής κατηγορίας για τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν από χαμηλότερη φορολογική μεταχείριση και να συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2.