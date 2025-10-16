Κομισιόν: Παρουσίασε τον Οδικό Χάρτη για την Άμυνα - Οι τέσσερις άξονες και οι προτεραιότητες

Η Κομισιόν παρουσίασε την Πέμπτη τέσσερα εμβληματικά αμυντικά πρότζεκτ - μεταξύ των οποίων ένα σύστημα αντιμετώπισης drones και ένα σχέδιο οχύρωσης των ανατολικών συνόρων - στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να προετοιμαστεί η Ευρώπη για να υπερασπιστεί τον εαυτό της έως το 2030.

Today, we lay out Europe’s Defence Roadmap.



With clear objectives, European Flagships, and milestones on the path to 2030.



A strong, resilient and innovative EU defence industry will deliver the capabilities Europe needs.



Our work continues at the European Council next week.⁩ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2025

Οι προτάσεις, που περιλαμβάνονται σε έναν «οδικό χάρτη» για την αμυντική πολιτική, αντανακλούν τους φόβους που τροφοδοτεί ο πόλεμος στην Ουκρανία ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιτεθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ τα επόμενα χρόνια, καθώς και τις εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρώπη να κάνει περισσότερα για την ασφάλειά της.

«Ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας έναντι της Ρωσίας», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, σε συνέντευξη Τύπου.

Η Κομισιόν δήλωσε ότι δύο «ναυαρχίδες» είναι ιδιαίτερα επείγουσες: η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας με Drones γνωστή προηγουμένως ως «drone wall», και η Eastern Flank Watch, που στοχεύει στην «οχύρωση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ σε ξηρά, αέρα και θάλασσα».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι και τα δύο έργα θα πρέπει να είναι λειτουργικά σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Το πρόγραμμα για τα drones θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό ένα χρόνο αργότερα και το πρόγραμμα για τα ανατολικά σύνορα θα πρέπει να έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο μέχρι το τέλος του 2028.

Επίσης, έκανε λόγο για το πρότζεκτ «Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασπίδα», για την αντιπυραυλική άμυνα και άλλων αεροπορικών απειλών, και το πρότζεκτ «Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα», για την προστασία των ευρωπαϊκών διαστημικών πόρων και υπηρεσιών.

Οι ηγέτες των 27 κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ θα αποφασίσουν εάν θα εγκρίνουν τις εμβληματικές προτάσεις και θα συμφωνήσουν για το ποιος θα διαχειρίζεται τα προγράμματα που θα λάβουν το πράσινο φως.