Κομισιόν: Καθυστερεί το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Οι λόγοι της καθυστέρησης και ο Τραμπ

Η Κομισιόν θα καθυστερήσει την παρουσίαση του επόμενου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ την Τρίτη, καθώς αναζητά απάντηση στο αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει ταχύτερα τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Χαρακτηριστικά, επρόκειτο να παρουσιάσει το 19ο πακέτο κυρώσεων στους απεσταλμένους των 27 κρατών μελών της ΕΕ την Τετάρτη, το οποίο, σύμφωνα με διπλωμάτες, πιθανότατα θα περιλαμβάνει ρωσικές τράπεζες, τον «σκιώδη στόλο» της Μόσχας που αποφεύγει τις κυρώσεις και καταχωρήσεις για να σταματήσει η καταστρατήγηση σε τρίτες χώρες.

Πάντως, δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για τις συζητήσεις του πακέτου, δήλωσε ο αξιωματούχος, ενώ η καθυστέρηση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Politico.

Ο ρόλος του Τραμπ

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει τα ενεργειακά έσοδα προς τη Μόσχα, στις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ως η πιο επικερδής πηγή εσόδων της Ρωσίας, οι εξαγωγές καυσίμων της έχουν βοηθήσει τη Μόσχα στη χρηματοδότηση του πολέμου.

Η Ουάσινγκτον απαιτεί από την ΕΕ να επιβάλει υψηλούς εμπορικούς δασμούς στην Ινδία και την Κίνα, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου αλλά και να σταματήσει να εισάγει ρωσική ενέργεια.

Η Ευρώπη σχεδιάζει ήδη να τερματίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2028 - ένας στόχος που λέει ότι είναι φιλόδοξος και να διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ δεν θα αντιμετωπίσουν απότομες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας ή ελλείψεις εφοδιασμού.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον θέλει η ΕΕ να κινηθεί ταχύτερα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα για να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν τους δικούς τους τιμωρητικούς δασμούς στην Κίνα και την Ινδία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το μπλοκ είναι πολύ απίθανο να επιβάλει εξοντωτικούς δασμούς στην Ινδία ή την Κίνα, αντιμετωπίζοντας τους δασμούς διαφορετικά από τις κυρώσεις.

«Είναι μια προκλητική πρόταση (από τον Τραμπ)», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο Reuters. «Ακόμα κι αν τα αιτήματά του είναι σκόπιμα υπερβολικά, μας αναγκάζουν να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο, προκειμένου να αποφύγουμε να μεταθέσει την ευθύνη στην ΕΕ».