Κομισιόν: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο των βασικών οικονομικών τεχνολογιών

Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο των βασικών τεχνολογιών που στηρίζουν τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε την Τρίτη η Επίτροπος Οικονομικών Υπηρεσιών της Κομισιόν, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, εν μέσω των ανησυχιών για την εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τους αμερικανικούς τεχνολογικούς «κολοσσούς»

Όπως ανέφερε το Reuters, η Ευρώπη επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην «ψηφιακή κυριαρχία» - την ιδέα ότι η εξάρτηση από εταιρείες μιας όλο και πιο απομονωτικής Αμερικής αποτελεί απειλή για την οικονομία και την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο των βασικών τεχνολογιών που στηρίζουν και οδηγούν τις οικονομίες μας», είπε η Αλμπουκέρκε σε συνέδριο για τη ρύθμιση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στις Βρυξέλλες.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας δήλωσε επίσης στην ίδια εκδήλωση ότι η Ευρώπη πρέπει να εξαρτάται λιγότερο από εταιρείες τεχνολογίας που εδρεύουν εκτός της ΕΕ.

Τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν πιο ευάλωτα σε πιθανές κυβερνοεπιθέσεις λόγω της εξάρτησής τους από έναν μικρό αριθμό παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, δήλωσε ο Στέβεν Μαϊτζορ, αν και πρόσθεσε ότι ορισμένα από αυτά διευρύνουν τη βάση των προμηθευτών τους.

«Είναι αναμφισβήτητο ότι τα ρήγματα στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό μας σύστημα έχουν γίνει πολύ πιο ευάλωτα τα τελευταία χρόνια», συμπλήρωσε ο Ολλανδός αξιωματούχος, αναφέροντας τους κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την επιδείνωση ορισμένων «μακροχρόνιων παγκόσμιων σχέσεων», χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δήλωσε τον Νοέμβριο ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι τεχνολογικές διαταραχές ήταν μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας της Ευρώπης.