Φον ντερ Λάιεν: Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
AP Photo/Andy Wong
AP Photo/Andy Wong

Φον ντερ Λάιεν: Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

08/08/2025 • 15:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
08/08/2025 • 15:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Μήνυμα για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έστειλε την Παρασκευή η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος είπε πως «η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί», ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, οι οποίοι κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες».

Αναλυτικά, η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί.

Ταυτόχρονα, πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, οι οποίοι κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες.

Πρέπει επίσης να παρασχεθεί άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ώστε να παραδοθούν τα επείγοντα είδη πρώτης ανάγκης.

Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ

Διαβάστε Περισσότερα