Φον ντερ Λάιεν: Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Μήνυμα για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έστειλε την Παρασκευή η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος είπε πως «η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί», ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, οι οποίοι κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες».

The Israeli government’s decision to further extend its military operation in Gaza must be reconsidered.



At the same time, there must be the release of all hostages, who are being held in inhumane conditions.



And humanitarian aid must be given immediate and unhindered access to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 8, 2025

Αναλυτικά, η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί.

Ταυτόχρονα, πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, οι οποίοι κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες.

Πρέπει επίσης να παρασχεθεί άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ώστε να παραδοθούν τα επείγοντα είδη πρώτης ανάγκης.

Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός»