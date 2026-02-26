Κομισιόν: Ευρωπαϊκά κονδύλια για πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την Πέμπτη ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα υφιστάμενο κοινωνικό ταμείο της ΕΕ για να καλύπτουν δωρεάν τη διακοπή κύησης για γυναίκες που ταξιδεύουν από χώρες της ΕΕ όπου η πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις είναι περιορισμένη, προσφέροντας μια σημαντική διευκρίνιση πολιτικής εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων για τα δικαιώματα στην άμβλωση.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ απαντούσε στην εκστρατεία για τα δικαιώματα των γυναικών «My Voice, My Choice», η οποία ζητούσε τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού της ΕΕ για τη στήριξη γυναικών που αναζητούν άμβλωση στο εξωτερικό λόγω περιοριστικών πολιτικών στη χώρα τους.

Χώρες όπως η Μάλτα και η Πολωνία έχουν σχεδόν καθολικές απαγορεύσεις, ενώ σε άλλες, όπως η Ιταλία και η Κροατία, η πρόσβαση στην άμβλωση είναι δύσκολη.

Αν και η Επιτροπή δεν ενέκρινε τη δημιουργία νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού, ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ή να ανακατανείμουν πόρους από ένα υφιστάμενο ταμείο, ώστε να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις για τις γυναίκες.

«Για πρώτη φορά, η Επιτροπή επιβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ασφαλή φροντίδα άμβλωσης - ιδίως για γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται στην Ευρώπη», δήλωσε η Νίκα Κόβατς, συντονίστρια της εκστρατείας.

Οι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η οποία συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές και υποχρέωσε την Επιτροπή να λάβει θέση, υποστήριξαν ότι οι γυναίκες σε όλα τα 27 κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση σε νόμιμες και ασφαλείς αμβλώσεις.

Κριτική

Οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ακροδεξιών κομμάτων και συντηρητικών βουλευτών, δήλωσαν ότι η πρόταση παραβιάζει το δικαίωμα των χωρών να καθορίζουν τη δική τους πολιτική υγείας και αντιβαίνει στις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες.

«Η χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με το επιχείρημα ότι μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης, σημαίνει ότι γελοιοποιούνται οι εθνικοί νόμοι των Ευρωπαίων», δήλωσε ο Όλιβερ Μπολτ, διευθυντής επικοινωνίας του Ordo Iuris, μιας πολωνικής νομικής οργάνωσης κατά των αμβλώσεων που πρωτοστάτησε στη σχεδόν πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων στην Πολωνία το 2020.

«Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας και της Επιτροπής είναι να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη χρηματοδότηση ενός πανευρωπαϊκού συστήματος “τουρισμού αμβλώσεων”», πρόσθεσε.

Παρότι η τάση στην Ευρώπη είναι προς μεγαλύτερη πρόσβαση στις αμβλώσεις - με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποποινικοποιεί την άμβλωση το 2025 και τη Γαλλία να την κατοχυρώνει ως συνταγματικό δικαίωμα το 2024 - η ήπειρος έχει δει άνοδο της λαϊκής υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται στις αμβλώσεις.

Αυτή είναι η 12η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στην οποία απάντησε η Επιτροπή από τότε που ο μηχανισμός θεσπίστηκε το 2012. Προηγούμενες πρωτοβουλίες δεν έχουν υιοθετηθεί πλήρως, γεγονός που έχει οδηγήσει σε επικρίσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Όταν μια πρωτοβουλία συγκεντρώνει ένα εκατομμύριο υπογραφές υποστήριξης, η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει επίσημη γραπτή απάντηση.