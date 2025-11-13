Απευθυνόμενη στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν εξήγησε ποιες επιλογές υπάρχουν για την κάλυψη του χρηματοδοτικού «κενού» της Ουκρανίας για τα επόμενα χρόνια.

Αν και για την Κομισιόν παραμένει προτεραιότητα η επιλογή χρήσης των ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων ύψους 140 δισ. ευρώ, ωστόσο, η επιμονή του Βελγίου να μην αποδέχεται την πρόταση αυτή οδήγησε την πρόεδρο της Κομισιόν να καταθέσει δύο άλλες εναλλακτικές. Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άλλωστε, οι «27» ζήτησαν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να παρουσιάσει και άλλες επιλογές.

Το Βέλγιο, που κρατά το μεγαλύτερο ποσοστό των ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, στις Βρυξέλλες ζητά επίμονα ισχυρές εγγυήσεις, καθώς ανησυχεί για το οικονομικό ρίσκο μιας τέτοιας πρωτοφανούς επιλογής.

Σε περίπτωση που επιμείνει, τότε σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν - τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να καταφύγουν στην επιλογή του κοινού δανεισμού ή σε διακυβερνητική συμφωνία, μέσω της οποίας οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα πρέπει να αντλήσουν μόνες τους τα κεφάλαια μέσω αγορών.

Και οι υπουργοί Οικονομικών συζητούν το θέμα

Η τελευταία επιλογή μάλλον θα απορριφθεί από την πλειοψηφία των κρατών-μελών, ενώ ο κοινός δανεισμός δεν είναι καθόλου «ελκυστικός» σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία.

Το ζήτημα απασχολεί εξάλλου σήμερα και τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες.

«Είμαι αισιόδοξος» ως προς το «δάνειο αποζημιώσεων» δήλωσε χθες ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει στηρίξει ανοιχτά μέσω άρθρου του στους Financial Times την επιλογή χρήσης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Κρίσιμη θα είναι και η συμμετοχή της Νορβηγίας ως εγγυήτριας χώρας μέσω του ισχυρού επενδυτικού της ταμείου. Ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Γενς Στόλτενμπεργκ, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όμως έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται το Όσλο να εγγυηθεί ολόκληρο το ποσό για το δάνειο.

«Θα ήταν λάθος να αποκλείσουμε οτιδήποτε πριν δούμε την πρόταση, αλλά κυκλοφορούν φήμες ότι η Νορβηγία θα εγγυηθεί ολόκληρο το ποσό... αυτό αποκλείεται» τόνισε χθες ο Στόλτενμπεργκ. Το θέμα συζητήθηκε χθες με τον Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος τόνισε ότι θα είναι σημαντική η συμμετοχή της Νορβηγίας.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, άλλωστε, «ποντάρουν» και οι υπουργοί Οικονομικών που θα συζητήσουν σήμερα και με τον Νορβηγό ομόλογό τους την ιδέα αυτή.

